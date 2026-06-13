Presentan Corriendo por un Sueño Genuino

Con el propósito de recaudar fondos para que jóvenes futbolistas con discapacidad intelectual puedan representar a Chiapas en una competencia internacional, fue presentada de manera oficial la carrera con causa 5K Corriendo por un Sueño Genuino, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de julio en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad deportiva es impulsada por Proyecto Genuino Chiapas, iniciativa que trabaja en la inclusión a través del deporte y que en esta ocasión busca reunir recursos para costear la participación de sus integrantes en el Torneo Internacional del Grupo Pachuca, a efectuarse en León, Guanajuato.

En la conferencia de prensa, Erubey Cruz Penagos, director de la Escuela Filial Tuzos Pachuca San Cristóbal, informó que la salida y la meta estarán ubicadas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, en la zona norte-oriente de la capital chiapaneca. La carrera arrancará a las 7 de la mañana y estará abierta al público en general.

Inscripciones

Los organizadores dieron a conocer que la competencia contará con las categorías libre varonil, libre femenil y categoría genuina, con el objetivo de fomentar la participación de corredores de todas las edades y condiciones.

La cuota de inscripción será de 80 pesos e incluirá número de corredor, hidratación y asistencia médica durante todo el recorrido. Además, los primeros 200 participantes en cruzar la meta recibirán una medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo.

Como parte de la presentación oficial también se hizo entrega de kits deportivos a los jugadores y cuerpo técnico que representarán a Chiapas en la justa internacional, reafirmando el compromiso de la iniciativa con el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 9611075987 o 9681527810, así como consultar las redes sociales oficiales de Proyecto Genuino.