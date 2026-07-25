Presentan Croquetón Chiapas 2026

Con la finalidad de promover la activación física, la convivencia familiar y el bienestar animal, fue presentado de manera oficial el Primer Croquetón Volkswagen Chiapas Corre con tu Mascota, evento con causa que se llevará a cabo el próximo 23 de agosto, a partir de las 7:30 horas, en Tuxtla Gutiérrez.

La presentación se hizo en conferencia de prensa encabezada por representantes de Volkswagen Chiapas (Datsa), quienes dieron detalles de esta iniciativa que busca reunir a corredores, familias y amantes de los animales en una jornada deportiva con un importante sentido social.

Propósito

Uno de los principales objetivos del Croquetón es apoyar a perros y gatos en situación de abandono mediante la recolección de alimento. Como requisito de inscripción, cada participante deberá donar un kilogramo de croquetas, las cuales serán entregadas a asociaciones y refugios dedicados al rescate y cuidado de animales en la entidad.

Los organizadores destacaron que la carrera será totalmente incluyente, ya que podrán participar personas de todas las edades acompañadas de sus mascotas, sin importar su tamaño o raza, fomentando la tenencia responsable y fortaleciendo el vínculo entre los animales de compañía y sus familias.

Además del recorrido recreativo, el evento contempla varias actividades y busca generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable, así como respaldar el trabajo que hacen diariamente los refugios y rescatistas independientes.

Con esta iniciativa, Volkswagen Chiapas apuesta por combinar el deporte con la responsabilidad social, demostrando que el ejercicio también puede convertirse en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.

La invitación permanece abierta para que la ciudadanía se sume a esta primera edición del Croquetón y contribuya a una causa que beneficiará a decenas de perros y gatos, al tiempo de disfrutar una mañana de convivencia y actividad física en compañía de sus fieles amigos de cuatro patas.