Presentan cuarta fase del Torneo de la Amistad

La tradición charra continúa viva en Chiapas y se prepara para una nueva celebración. Este viernes se presentó oficialmente la cuarta fase del Torneo de la Amistad, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en la capital chiapaneca y que reunirá a destacados equipos de la región en una auténtica fiesta de la Charrería.

La presentación se efectuó en un ambiente de entusiasmo, en el que organizadores y representantes de escuadras confirmaron su compromiso por fortalecer este deporte nacional. Entre ellos estuvieron Alfredo Ruiz y Jorge Godínez, quienes subrayaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y rendir homenaje a quienes, con esfuerzo y dedicación, sentaron las bases de la Charrería en el estado.

Programa

Las actividades comenzarán el sábado a las 12:30 del día con las competencias de equipos charros, los cuales buscarán sumar puntos en esta etapa del certamen. El domingo, a partir de las 12:00 horas será el turno de las escaramuzas. Se espera la participación de grupos femeniles que mostrarán su elegancia y destreza, seguidas por una tarde de intensas competencias de Charrería.

Este evento cobra un significado especial al efectuarse en el marco del Día Nacional del Charro, que se celebra cada 14 de septiembre. En esta ocasión se rendirá un homenaje a los primeros charros chiapanecos, hombres y mujeres que dedicaron su vida a este arte y que dejaron un legado invaluable para las nuevas generaciones.

“La Charrería es parte de nuestra identidad y patrimonio cultural. Esta fase del torneo es un espacio para reunir a familias, amigos y amantes de este deporte, pero sobre todo para recordar a quienes hicieron posible que hoy sigamos disfrutando estas tradiciones”, expresó uno de los organizadores en la presentación.

Entre los equipos confirmados para esta cuarta fase destacan Trascendencia Charra, Rancho Jericó, Cristo Negro, Rancho Santana y Rancho El Refugio, conjuntos que llegan con gran nivel competitivo y que buscarán demostrar su talento en cada suerte. La expectativa es alta, pues cada presentación es una oportunidad para sumar puntos que definirán a los finalistas.

Invitación

La inauguración oficial contará con invitados especiales, autoridades deportivas y representantes de asociaciones charras, quienes darán el banderazo de salida. Se espera una gran asistencia, ya que además de las competencias habrá un ambiente familiar con música, gastronomía típica y actividades culturales.

Cabe destacar que el Torneo de la Amistad concluirá en el mes de noviembre, durante la Feria Chiapas 2025, en cuyo marco se llevará a cabo la gran final y se coronará al equipo campeón. Este cierre será uno de los eventos más esperados, al reunir a los mejores exponentes de la temporada.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para que asista y apoye a los equipos participantes, recordando que la Charrería no solo es un deporte, sino también una expresión cultural que refleja la historia y el orgullo de Chiapas.