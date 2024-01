Presentan directiva de la Oneba en Chiapas

Con la intención de apoyar el desarrollo de los jóvenes talentos en la disciplina del Boxeo (Oneba), fue creada la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amateur. Este nuevo proyecto estará encabezado por Jorge Gustavo Llanos Trujillo, quien será el delegado estatal. En conferencia de prensa, dieron a conocer quiénes serán los coordinadores de cada municipio y el plan de trabajo.

A la presentación realizada en la capital chiapaneca asistieron Jorge Gustavo Llanos Trujillo, delegado estatal de Oneba Chiapas; Marco Antonio Penagos Flores, coordinador en Comitán; Luis García, vicepresidente de Oneba Chiapas; Víctor Mejía, encargado de la difusión en Comitán, y Karla Alegría, encargada de la Asociación de Comisiones de Box Profesional, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Estado de Chiapas, quienes en conjunto dieron a conocer los pormenores de la nueva agrupación.

Llanos Trujillo comenzó refiriendo que esta organización fue creada sin fines de lucro, por lo que no habrá un costo para ninguna de las escuelas ni municipios asociados. Además, dejó en claro que no existirá prohibición alguna para los atletas que deseen pertenecer a dos o más agrupaciones distintas, pues explicó que la intención siempre será apoyarlos y no frenarlos.

La primera prueba que tienen en puerta es el Campeonato Estatal de Box, que se llevará a cabo los próximos 3 y 4 de febrero en el municipio de Comitán. Se espera una buena participación, ya que es un certamen para todas las edades y que tendrá el aval de la Oneba Chiapas.

Asimismo, señalaron que trabajarán en conjunto con distintas asociaciones profesionales en el estado y en diferentes partes del país para velar por la proyección del talento chiapaneco, pues otra tarea principal de la organización recién creada será el promover el talento y apoyar a aquellos amantes de esta disciplina a llegar al circuito profesional.

Antes de finalizar anunciaron que el peleador chiapaneco Roberto Rodríguez Nucamendi tendrá una lucha por el título de peso supergallo en Oaxaca, el próximo 16 de febrero, en contra del actual campeón Bryan Alberto Rivera, por lo que desearon éxito al joven pugilista.