Presentan el Duatlón Piloto Pijijiapan 2026

Con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, fortalecer el tejido social y promover la activación física entre la población, fue presentado de manera oficial el Duatlón Piloto Pijijiapan 2026, certamen recreativo que se desarrollará el próximo domingo 21 de junio, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

La presentación estuvo encabezada por el comité organizador local, liderado por el licenciado Federico Rincón Gordillo, quien destacó que este evento busca convertirse en una tradición deportiva en el municipio y sentar las bases para futuras ediciones con una mayor proyección regional y estatal.

Actividad

La competencia tendrá como punto de salida y meta el parque central de Pijijiapan. El banderazo de arranque está programado para las 8 de la mañana. Los registros permanecerán abiertos durante los días previos y hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba.

El formato contempla un recorrido total de ocho kilómetros, distribuidos en cuatro kilómetros de carrera pedestre y cuatro de Ciclismo. A diferencia de otras actividades de carácter competitivo, esta edición piloto tendrá un enfoque recreativo e incluyente, permitiendo la participación de personas de diferentes edades y niveles de condición física.

Uno de los aspectos más llamativos es que los organizadores permitirán el uso de diversos tipos de vehículos para completar la etapa sobre ruedas, incluyendo bicicletas convencionales, triciclos e incluso motociclos, con el objetivo de incentivar la presencia de las familias y convertir la jornada en una auténtica fiesta comunitaria.

En cuanto a la premiación, habrá recompensas económicas para las ramas varonil y femenil, en las categorías libre y juvenil. Los ganadores recibirán 800 pesos por el primer lugar, 600 para el segundo, 500 para el tercero y 400 para el cuarto puesto.