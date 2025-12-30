Presentan el "jersey" conmemorativo

El comité organizador de la Carrera San Silvestre Tuxtla dio a conocer de manera oficial el "jersey" que portarán los participantes en la décima edición de esta tradicional competencia, una prueba que se ha convertido en un referente para despedir el año a través del deporte y la convivencia familiar, al tiempo que marca el inicio simbólico de nuevos retos rumbo al 2026. La cita es el miércoles 31 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana.

La playera oficial destaca por su diseño sobrio y elegante, dominado por el color blanco, transmitiendo un mensaje de renovación, paz y nuevos comienzos. A esto se suman detalles en tono dorado que resaltan visualmente y que simbolizan los diez años de trayectoria de la justa atlética, consolidada como una de las más esperadas del calendario local.

En la parte frontal del "jersey" se aprecia el escudo oficial de la Carrera San Silvestre Tuxtla, acompañado por diez estrellas que representan cada una de las ediciones celebradas hasta ahora. Este elemento refleja el crecimiento de la justa y la unión que ha generado entre corredores, familias y amantes del Atletismo. Asimismo, el diseño incorpora líneas que aluden a las dos distancias oficiales que pondrán a prueba a los participantes durante la jornada.

En la zona posterior se integran los logotipos de los patrocinadores, cuyo respaldo ha sido fundamental para este evento, además de la ya característica frase "La última y nos vamos", que se ha convertido en un sello distintivo de la carrera y un llamado a cerrar el año con energía, entusiasmo y espíritu deportivo.

El "jersey" está confeccionado con tela "dry-fit", pensada para ofrecer comodidad, frescura y libertad de movimiento. Gracias a sus características, facilita la transpiración y permite mantener un buen rendimiento durante la competencia.

Entrega de kits

El comité organizador informó que la entrega de kits será este martes en el Hotel Holiday Inn, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las tallas de las playeras estarán sujetas a disponibilidad conforme al orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con puntualidad.

Para recibir el kit será indispensable presentar identificación oficial, firmar la carta responsiva y entregar el boleto correspondiente. En caso de recoger el paquete de otro corredor, se deberá presentar copia de su credencial del INE.