Presentan el Medio Maratón Internacional

El 21K Medio Maratón Internacional 2026 fue presentado oficialmente en rueda de prensa. Los organizadores dieron detalles de una competencia que reunirá a corredores locales, nacionales e internacionales el próximo domingo 22 de noviembre, en un recorrido entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

La justa contará con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, con un cupo limitado de 2 mil 500 participantes. Además de promover la práctica del Atletismo, esta edición tendrá una causa social, pues parte de su propósito será beneficiar a la Asociación Deportiva para Atletas con Discapacidad Intelectual del Estado de Chiapas, A. C. (Adepadiech).

En la presentación, los integrantes del comité organizador,Rogelio de los Santos y Guadalupe Flores compartieron la información correspondiente a los recorridos, horarios, categorías y premios, además de los servicios que recibirán los inscritos.

La salida está programada para las 5:50 horas. Los participantes de 5 y 10 kilómetros partirán del parque central de Chiapa de Corzo, a la altura de La Pila, mientras que quienes competirán en los 21 kilómetros arrancarán desde Domino’s GPM, ubicado a un costado del Tecnológico Regional. La meta de las tres pruebas estará instalada en el mismo parque.

Premiación

En el apartado económico, las distancias de 5 y 10 kilómetros repartirán premios de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero.

Para el medio maratón, en la categoría libre, tanto en la rama femenil como en la varonil otorgarán 20 mil pesos al primer puesto, 10 mil al segundo y 5 mil al tercero. Por su parte, las divisiones master, veteranos, veteranos B y capacidades diferentes entregarán 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos a los tres primeros lugares, en ambas ramas.

La convocatoria también contempla un estímulo de 5 mil pesos para el mejor corredor chiapaneco, y otro por la misma cantidad para la mejor corredora chiapaneca, con el objetivo de reconocer a los representantes del estado que destaquen en la competencia.

Otro de los incentivos será el bono de 5 mil pesos para quien logre superar las marcas históricas del medio maratón. En la rama femenil, el registro por vencer es de 1 hora, 17 minutos y 2 segundos, establecido por María de Jesús Ruiz Acuña; mientras que en la varonil, la referencia es de 1 hora, 4 minutos y 15 segundos, conseguida por Eliud Kipkorir Kosgei.

Los corredores inscritos recibirán un paquete que incluye “jersey” deportivo de tela “dry fit”, medalla conmemorativa, número de competidor, chip para cronometraje electrónico y mochila tipo morral. Además, quienes completen el recorrido y crucen la meta recibirán un segundo “jersey“ con la leyenda “Finisher”.

Kits

La entrega de kits se efectuará el sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas, en Expo Convenciones Chiapas, ubicada en bulevar Los Castillos número 410, en Villa Montes, Tuxtla Gutiérrez.

Las inscripciones ya están abiertas, con un costo de 600 pesos por participante, y pueden hacerse a través del portal oficial de Asdeporte (www.asdeporte.com).

Con una oferta para distintas distancias, una bolsa de premios que reconoce el rendimiento deportivo y un componente solidario, el 21K Medio Maratón Internacional 2026 se prepara para convocar a atletas y aficionados a las carreras en una jornada que conectará a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo.