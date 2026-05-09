Presentan el Rally Deportivo “Level Up”

Con el objetivo de celebrar su segundo aniversario fomentando la actividad física y la convivencia entre sus integrantes, la comunidad “Level Up” presentó de manera oficial su Rally Deportivo, evento que se realizará el próximo sábado 16 de mayo en el Parque Las Canchitas.

La presentación se llevó a cabo mediante una conferencia de prensa en la que organizadores dieron a conocer los detalles de esta competencia recreativa, la cual combinará resistencia física, trabajo funcional y ambiente familiar en un recorrido de tres kilómetros acompañado de cinco estaciones funcionales.

Durante la exposición se destacó que esta actividad busca fortalecer la unión entre los integrantes de la comunidad “Level Up”, promoviendo hábitos saludables y la participación deportiva de personas de diferentes edades y niveles de condición física.

El evento arrancará desde las 6:30 de la mañana con la recepción de los participantes, mientras que el calentamiento grupal está programado para las 6:45 horas. Posteriormente, el banderazo de salida será a las 7:00 de la mañana en las instalaciones del Parque Las Canchitas.

Los organizadores informaron que el costo de inscripción será de 180 pesos por participante, cantidad que incluye el kit oficial del corredor conformado por buff conmemorativo, número de participante, fotografía de bienvenida, fotografía en ruta, medalla de finalista y un obsequio especial de la comunidad “Level Up”.

Además de la competencia, el rally contará con rifas y premios para los asistentes, así como una convivencia final con todos los integrantes de la agrupación, buscando crear un ambiente de integración y motivación entre quienes forman parte del proyecto deportivo.

En la conferencia también se resaltó que esta celebración representa un paso importante para “Level Up”, agrupación que durante dos años ha impulsado entrenamientos, activaciones y dinámicas enfocadas en mejorar la calidad de vida de sus participantes a través del ejercicio.

Finalmente, la organización invitó a toda la comunidad “Level Up” a sumarse a esta experiencia deportiva y disfrutar de una mañana llena de energía, compañerismo y retos físicos en uno de los espacios recreativos más concurridos de la capital chiapaneca.