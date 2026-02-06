Presentan el Rally Maya México 2026

En rueda de prensa fue presentada de manera oficial la decimosegunda edición del Rally Maya México 2026, certamen que se celebrará del 27 de febrero al 7 de marzo, consolidado como uno de los eventos más importantes del Automovilismo histórico en América Latina y como una plataforma estratégica para la promoción turística, cultural y social del sureste mexicano.

A la presentación asistieron Víctor Bermúdez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes; Augusto Brogno, director operativo del Rally Maya México; Rodrigo Villanueva, presidente del Rally Maya México; Segundo Guillén, secretario de Turismo del Estado de Chiapas; y autoridades del Instituto del Deporte, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo que tendrá este suceso para la región.

Actividad

Durante nueve días de actividad, el Rally Maya México reunirá una colección de automóviles clásicos e históricos, considerados auténticas joyas del Automovilismo internacional, los cuales recorrerán escenarios emblemáticos de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, enlazando ciudades, zonas arqueológicas y destinos naturales de alto valor patrimonial.

Uno de los anuncios más relevantes fue la inclusión de Chiapas por primera vez en sus 12 años de historia, siendo Palenque la sede de apertura del recorrido. Antes del arranque de la competencia se hará una exhibición de vehículos históricos, permitiendo al público acercarse a estas piezas únicas del deporte motor.

El secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén, destacó que el Rally Maya México representa una oportunidad estratégica para fortalecer la proyección turística de Chiapas. “Este tipo de eventos posicionan a nuestro estado como un destino atractivo a nivel nacional e internacional, al combinar deporte, cultura y naturaleza. Es una excelente opción para mostrar la riqueza turística de Chiapas y generar beneficios económicos y sociales”, expresó.

Recorrido

El recorrido contempla cinco etapas: Palenque-Escárcega-Calakmul (362 km); Calakmul-Champotón-Campeche (301 km); Campeche-Acanceh-Cenote Santa Bárbara-Chichén Itzá (354 km); Chichén Itzá-Hacienda Selva Maya-Cancún (216 km), y Cancún-Puerto Morelos-Cancún (183 km).

Participarán más de 40 automovilistas, de países como México, Guatemala, Inglaterra y Argentina. Además del Automovilismo, el programa incluye actividades sociales y deportivas, como una competencia de Atletismo de 5 kilómetros en la zona selvática de Palenque.

Aunque aún no se cuenta con pilotos chiapanecos confirmados, la invitación permanece abierta, con la expectativa de que en futuras ediciones se sumen representantes del estado, en un recorrido del que esperan que se convierta en una tradición del Rally Maya México.