Presentan el Torneo de Campeones Chiapas

Con la presencia de los equipos campeones y subcampeones de diferentes torneos de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, fue presentado el Torneo de Campeones de la Liga Empresarial, el cual tiene como fecha de inauguración programada el domingo 21 de septiembre a las 12 horas, en el campo uno del parque Caña Hueca.

Carlos Sánchez, presidente de la prestigiada liga capitalina, dio a conocer los pormenores de este certamen, siendo acompañado en el presídium por Antonio Vera y Miguel Salas, contando además con la presencia de los delegados de los equipos: Atlas, Max Service, Chifut, Perros del Tec, Club Deportivo Municipal, Iron Body, Amigos y Bacacho.

“Este torneo es lo mejor de lo mejor, por eso se llama Torneo de Campeones”, explicó Antonio Vera, al tiempo que dio a conocer a los presentes el sistema de competencia, destacando que se disputarán duelos a ida y vuelta como local y visitante para cada club.

Todos los equipos tendrán derecho a cuatro refuerzos que deberán ser dados de alta de manera oficial, sin restricciones para sumar a jugadores profesionales, si bien los clubes se pondrán de acuerdo si quieren establecer un límite aún menor para que la competencia sea más equilibrada.

Sobre la premiación, Carlos Sánchez indicó que se entregarán trofeos y medallas al campeón y subcampeón, mientras que el tercero se llevará trofeo y diplomas. Asimismo, habrá trofeos para el campeón de goleo y el mejor portero.

Por su parte, Miguel Salas agradeció la invitación de la Liga Empresarial e instó a los participantes a disfrutar el torneo, compitiendo sanamente, mientras que Carlos Sánchez invitó a los delegados de los clubes a sumar esfuerzos para que todos estén satisfechos y este certamen sea todo un éxito.