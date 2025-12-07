Presentan el Torneo del 58º Aniversario

La Charrería chiapaneca tendrá un nuevo capítulo histórico con la presentación oficial del Torneo del 58º Aniversario de los Charros de Tuxtla, un certamen que forma parte de las actividades de la Feria Chiapas y que reunirá a escuadras de distintas regiones del país. El anuncio se hizo en un evento que convocó a autoridades, representantes de asociaciones y figuras reconocidas del deporte nacional.

En la ceremonia estuvieron José Luis Soto de la Torre, invitado especial; Carlos Albores, presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros; y Carlos Pastrana, presidente de la Asociación de Charros de Chiapas. Todos coincidieron en que esta edición tendrá un impacto significativo para el crecimiento de la disciplina y para el fortalecimiento de la tradición charra en la entidad.

Representantes

El torneo se desarrollará los días 12, 13 y 14 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, en un escenario preparado para recibir a familias completas. Representantes de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Chiapas estarán presentes en un encuentro que promete emociones, destreza y una muestra auténtica del deporte nacional por excelencia.

Directivos enfatizaron que llegarán equipos de gran nivel, lo que elevará la exigencia del certamen. Expusieron que actividades como esta fortalecen la Charrería estatal al permitir la convivencia entre asociaciones, generar competencia de calidad y ofrecer un espacio en el que los cuadros locales puedan demostrar su evolución. Los conjuntos de casa ya se preparan para defender su territorio y demostrar la capacidad técnica que han desarrollado en los últimos años.

Familiar

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que el evento será totalmente gratuito, con acceso libre para el público. Se busca generar un ambiente familiar y acercar a más personas a esta tradición que forma parte de la identidad cultural de México. Además, se contará con música en vivo para reforzar el ambiente festivo dentro del marco de la Feria Chiapas.

Los organizadores también revelaron que habrá una bolsa de premios de 300 mil pesos a repartir entre los equipos ganadores, lo que significa un atractivo adicional y reconoce el esfuerzo de los competidores. Para esta edición se tiene contemplada la participación de escaramuzas, quienes aportarán elegancia, técnica y un toque especial al programa general.

Durante la presentación se anunció que el torneo rendirá homenaje a Amado Durán López, figura histórica de la Charrería en Chiapas, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del deporte en el estado. Su nombre será honrado a través de este encuentro que busca mantener viva su memoria y difundir sus contribuciones dentro de la comunidad charra.

Finalmente, los directivos agradecieron el apoyo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por el impulso que ha brindado a la Charrería. Subrayaron que este respaldo ha permitido el fortalecimiento de eventos estatales y abre la puerta a nuevos proyectos, como la intención de postular a Chiapas como sede del Campeonato Nacional Infantil en 2026, objetivo que consideran alcanzable por el crecimiento que ha tenido la disciplina en la región.