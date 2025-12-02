Presentan el Torneo Nacional Grado 3

La Asociación Pro Tenis Chiapas oficializó la llegada del Torneo Nacional de Tenis Grado 3 Chiapas 2025, evento que volverá a colocar a la capital del estado en el panorama competitivo del deporte blanco. La presentación se hizo en conferencia de prensa encabezada por Lucía Penagos, Paola Alonso, Regina Medina y Alfredo Penagos, integrantes del comité organizador, quienes detallaron la estructura y los alcances que tendrá esta edición.

La competencia está programada para celebrarse del 5 al 7 de diciembre en las canchas del Club Deportivo Tuxtla, recinto que fungirá como sede única para recibir a jugadores de diferentes municipios y entidades. El certamen abre sus puertas a deportistas entre 8 y 17 años, lo cual permitirá reunir a una generación joven que busca fogueo de calidad y mayor continuidad en su proceso formativo.

De acuerdo con los organizadores, se tiene previsto un aforo aproximado de 70 participantes, cifra que reafirma interés que existe por este tipo de torneos juveniles. Hasta el momento ya se registran cinco tenistas confirmados, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del arranque de actividades, con el objetivo de facilitar la inclusión de más atletas.

El comité destacó que esta contienda busca fortalecer el desarrollo de los jugadores chiapanecos, brindándoles más oportunidades de competencia avalada y un entorno adecuado para medir su rendimiento. Asimismo, subrayaron que el Torneo Nacional Grado 3 fungirá como un impulso para quienes desean dar pasos firmes en el circuito nacional, además de contribuir al crecimiento del Tenis en la región.