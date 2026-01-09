Presentan Futbolito Bimbo 2026 en Chiapas

Fue presentado oficialmente el torneo escolar de Futbol 7 Futbolito Bimbo 62 Aniversario, el cual dará inicio el próximo 21 de febrero en al menos 25 municipios del estado.

El anuncio se hizo en las instalaciones del Instituto del Deporte y corrió a cargo de la coordinadora estatal del certamen, profesora Erika López Guzmán, en compañía de otras autoridades de educación estatal y federal, así como de la maestra Marioly Aquino, representante del Colegio Pablo Guardado Chávez.

Objetivos planteados

López Guzmán recordó el éxito alcanzado en la edición 2025, en la que se registró una cifra histórica de 306 equipos, de 23 municipios del estado, colocándose Chiapas como la segunda entidad con mayor participación a nivel nacional, solo por detrás de Hidalgo.

El torneo —remarcó— está dirigido a niños y niñas de escuelas públicas y privadas, nacidos en los años 2015 y 2016, correspondientes a cuarto y quinto grado de primaria, quienes deberán contar con un promedio mínimo de 8 en su boleta de calificaciones, sin excepción. Explicó que, al tratarse de un año mundialista, el calendario del certamen se adelantó, por lo que las inscripciones se abrieron desde noviembre y cerrarán el próximo 6 de febrero.

El Futbolito Bimbo es un torneo totalmente gratuito, que incluye seguro de gastos médicos, arbitraje, balones y casacas para los participantes.

“Lo único que pedimos es la suma de esfuerzos de maestros, directivos y, sobre todo, de los padres de familia”, indicó López Guzmán.

Inauguración y municipios

En la edición 2025, la Universidad Pablo Guardado Chávez fue sede de la inauguración, considerada la mejor del país por la organización del torneo. Es por eso que ya se gestiona repetir la ceremonia, prevista para el próximo 21 de febrero en Tuxtla Gutiérrez. Sobre las eliminatorias, explicó que se desarrollarán en febrero, marzo y abril, en las distintas zonas del estado, para posteriormente dar paso a la fase estatal.

La profesora informó que Chiapas buscará ser sede de la etapa regional de la competencia, respaldado por su alto nivel de organización, teniendo como escenario tentativo el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna. Por el momento se tienen contemplados 23 municipios que se repiten de la edición anterior, y mencionó que Frontera Comalapa y Venustiano Carranza podrían sumarse por primera vez como sedes.

Finalmente, comentó que hay mucha ilusión sobre la participación de las escuelas de Chiapas este año, con el objetivo de superar lo hecho por la primaria Emiliano Zapata Salazar, del municipio de Suchiate, que alcanzó el quinto lugar nacional en la etapa celebrada en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Para concluir, comentó que las escuelas interesadas pueden pedir informes directamente a la Coordinación Estatal Chiapas, comunicándose al teléfono 9611896491.