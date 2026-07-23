Presentan histórico Campeonato Online

Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social a través del deporte ciencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), presentó el Campeonato de Ajedrez Online Chiapas 2026, una competencia inédita que reunirá a ajedrecistas de la sociedad en general y a personas privadas de la libertad de los 16 centros penitenciarios de la entidad.

El certamen representa una innovadora estrategia de inclusión social, al utilizar el Ajedrez como una herramienta para promover el pensamiento estratégico, la disciplina, el autocontrol y la toma de decisiones responsables. De acuerdo con los organizadores, este deporte ha demostrado ser un importante apoyo en los procesos de reinserción, al fomentar valores como el respeto, la paciencia y la convivencia.

Convocatoria

La invitación está dirigida al público en general (mayores de 18 años), así como a la población penitenciaria. La competencia será completamente gratuita y se desarrollará bajo el sistema suizo a ocho rondas, permitiendo una mayor participación y competitividad entre los inscritos.

Como incentivo para los participantes, el comité organizador anunció una bolsa de cuatro mil pesos para el campeón absoluto. Además, informaron que el torneo ha despertado gran interés entre la comunidad ajedrecista, registrando hasta el momento más de 70 competidores confirmados.

Al tratarse de un campeonato completamente en línea, los jugadores deberán contar con conexión estable a internet, cámara con toma amplia y micrófono encendido durante cada partida, medidas que permitirán garantizar la transparencia y el juego limpio en todas las rondas.

La junta técnica y el torneo de prueba están programados para el próximo 21 de agosto, mientras que la inauguración oficial y las partidas del campeonato se llevarán a cabo del 1 al 4 de septiembre de 2026.

Con esta iniciativa, Chiapas apuesta por la tecnología y el deporte como herramientas para fortalecer la reinserción social, demostrando que el Ajedrez puede convertirse en un puente de convivencia, aprendizaje y desarrollo humano.