Presentan indumentaria para carrera

La Carrera Bisquets Obregón Tuxtla 2026 se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, con distancias de 5 y 10 kilómetros, salida programada a las 6:30 horas y una bolsa de premiación de 54 mil pesos.

Los detalles de la competencia fueron presentados este miércoles 28 de octubre en la sucursal Terán de Bisquets Obregón, donde el comité organizador confirmó las bases de participación para ambas ramas, varonil y femenil.

El presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas, A. C. (Aeccich), Alfredo Ruanova Ortega participó en la presentación junto con María Susana Olmos Cancino y Alexander Parz.

Bases

Las categorías disponibles serán libre, para corredores de hasta 39 años; master A, de 40 a 49 años, y master B, para participantes de 50 años en adelante, tanto en los recorridos de 5 como de 10 kilómetros.

La cuota de inscripción será de 250 pesos e incluirá folio, playera conmemorativa, hidratación, resguardo vial, servicio médico y medalla para quienes crucen la meta.

Los registros podrán hacerse en línea y en las sucursales de Bisquets Obregón Oriente, Poniente y Terán. La fecha límite es el 22 de noviembre o hasta agotar el cupo disponible.

Fechas

Para quienes deseen elegir la talla de su playera, el plazo concluirá el 30 de octubre. La entrega de paquetes se efectuará en la sucursal Poniente, los días 27 y 28 de noviembre, en horarios establecidos por la organización.

Además, informaron que se entregará un donativo a la Aeccich para contribuir a su labor de promoción del Atletismo en Chiapas. Los interesados pueden pedir información al correo [email protected] o consultar las redes sociales de la asociación.