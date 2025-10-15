Presentan la 32ª Carrera Día del Médico

Con un inminente nuevo récord de participación —de poco más de 4 mil corredores— fue anunciada la 32ª Carrera Día del Médico, a celebrarse el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, con distancia de 5 kilómetros, del parque central de esta ciudad al parque recreativo Caña Hueca.

El doctor Francisco Ramos Narváez encabezó la presentación del evento en las instalaciones de Vips Poniente, en compañía del equipo de colaboradores del comité organizador y medios de comunicación.

Entre los invitados especiales destacó la presencia del doctor Víctor Manuel Clemente Ovalle, fundador de esta competencia en el año de 1989 y quien relató el nacimiento de la misma y recordó al doctor Natalio Toledo como el primer ganador.

“La principal riqueza en esta vida es la salud, y para tenerla son tres pilares: ejercicio, sana alimentación y dormir bien. Con esas tres llevamos la fiesta en santa paz”, expresó el médico, quien se mostró emocionado por esta actividad que se ha instituido como una tradicional y un festejo sano para todos sus colegas.

Se contó también con la presencia de Salaciel Trinidad, representante de Grupo Farrera, y Roberto Maza Suárez, del club de Corredores de Caña Hueca y responsable del jueceo.

Categorías y más

Al tomar la palabra para dar detalles del evento, el doctor Ramos Narváez informó que las categorías participantes son profesionales de la salud y público en general, en ambas ramas.

Se premiará a los tres primeros lugares y harán dinámicas para repartir algunos regalos entre todos los inscritos. Dio a conocer además que en el marco de la esta edición entregarán reconocimientos especiales a médicos como Baldemar Rojas, Eduardo Martínez Ríos, entre otros.

El doctor Narváez mencionó que el motivo principal es festejar a los médicos, cuyo día se conmemora el 23 de octubre, e invitó a la ciudadanía a luchar contra el sedentarismo y a fomentar hábitos saludables como hacer deporte y llevar una buena alimentación.

Últimas horas para inscribirse

Para más informes, los interesados pueden llamar al teléfono 9616136666. Las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles 15 de octubre, a través de la página oficial del evento (carreradelmedico.ddns.net).

Finalmente, se informó que la entrega de números ya comenzó, en la 2ª Sur Poniente número 557, colonia Centro, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.