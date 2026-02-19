Presentan la 4ª justa Cebechista

Autoridades de la Secretaría de Educación y del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) Dr. Belisario Domínguez Palencia anunciaron de manera oficial la 4ª Carrera Cebechista, programada para el domingo 19 de abril de 2026, con la intención de fortalecer la convivencia y promover la activación física entre la comunidad escolar y la sociedad en general.

Durante la conferencia de prensa, el director general del Cebech, maestro Heder Jiménez Hernández, destacó que esta justa recreativa se ha consolidado como una tradición dentro de la institución, al reunir a estudiantes, egresados, personal docente, administrativo y familias completas, en un ambiente de armonía y participación.

Subrayó además el respaldo de diversas instituciones y empresas que se han sumado a la organización del evento, lo que permitirá ofrecer una experiencia segura y bien coordinada para todos los asistentes.

La carrera principal será de 5 kilómetros, partiendo del parque de la Juventud. El recorrido contemplará la avenida central y el bulevar Ángel Albino Corzo, para culminar en las instalaciones del Cebech. De manera paralela se desarrollará una ruta especial de 1 kilómetro, dirigida a niñas y niños del nivel preescolar, quienes deberán participar acompañados de un adulto; el trayecto iniciará en el parque 5 de Mayo.

En el anuncio estuvieron presentes el maestro Gilberto de los Santos, subsecretario de Educación Estatal; el maestro Miguel Humberto Olivares Herrera, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, así como directivos de los distintos niveles educativos del plantel, quienes extendieron la invitación abierta a la ciudadanía para sumarse a esta actividad.

Las inscripciones ya están abiertas y son totalmente gratuitas. Los interesados pueden registrarse directamente en las instalaciones del Cebech. Asimismo, se informó que estará disponible la playera conmemorativa para quienes deseen portar un distintivo especial durante la jornada atlética.

Con esta iniciativa, el Cebech reafirma su compromiso con la formación integral de su comunidad, impulsando el deporte y la convivencia familiar como pilares fundamentales del desarrollo educativo.