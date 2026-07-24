Presentan la 5ª fecha del Campeonato Regional

Todo está listo para que Tuxtla Gutiérrez reciba una vez más la emoción del Motocross con la celebración de la 5ª Fecha del Campeonato Regional Sur de Motocross Chiapas 2026, presentada oficialmente este jueves en las instalaciones de Foton Chiapas.

El evento se realizará el sábado 25 y el domingo 26 de julio en la Pista Xio Ranch Motocross (XRM), donde se espera la participación de aproximadamente 150 pilotos provenientes de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. La entrada será gratuita para los aficionados y se repartirá una bolsa de premiación de 65 mil pesos.

La presentación estuvo encabezada por el organizador y piloto Rudi Edizon, acompañado por los competidores Xio Edizon, Pato Martínez, Matheu Alonso y José Miguel Alonso, además de Javier Molina, director de Marketing de Foton Chiapas.

El campeonato, avalado por la Asociación Mexicana de Motocross, reunirá a exponentes de las categorías infantil, juvenil, expertos, veteranos, femenil y master. La actividad iniciará el sábado con las prácticas oficiales desde las 9:30 horas, mientras que las competencias se disputarán el domingo a partir de las 9:00 de la mañana.

Entre los pilotos chiapanecos que buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato destacan Xio Edizon Castillo, Mathieu Alonso Cortés, Rudi Edizon, Alex Diestel, Ximena Diestel, Ronaldo Vieira, Didier López y Luis Peralta, varios de ellos ubicados en los primeros lugares de sus respectivas categorías.

Como atractivo adicional, se abrirá una categoría de invitación para motociclistas que deseen experimentar el manejo en pista con cualquier tipo de motocicleta. La pista Xio Ranch Motocross cuenta con una longitud de mil 526 metros, 11 obstáculos, zona de olas y una nueva triple grande, ofreciendo un reto para pilotos de todos los niveles.

La fecha de Chiapas será la antepenúltima del Campeonato Regional Sur de Motocross 2026, que continuará en Tizimín, Yucatán, antes de disputar la gran final en Villahermosa, Tabasco, por lo que se espera una intensa lucha por los primeros lugares del serial.