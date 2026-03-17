Presentan la 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir

En el marco de la conmemoración de su 50º aniversario, Cuarto Poder presentó de manera oficial la Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir, evento deportivo con causa que se llevará a cabo el próximo 5 de julio de 2026 en Tuxtla Gutiérrez y cuya recaudación se destinará al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa celebrada en el Salón Chac Mool del Hotel Eco City.

Presídium

En el acto estuvieron presentes Ana María de la Cruz Morales, directora de Información y Comercialización de Cuarto Poder; Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez; Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal; Alfredo Ruanova, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas y coordinador operativo de la carrera, y Karla Montes Castro, coordinadora del evento.

En el encuentro con los medios destacaron que esta justa no solo forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario número 50 del periódico, sino que busca fomentar la práctica deportiva y la convivencia familiar, al tiempo de apoyar una causa social de gran importancia para la capital chiapaneca.

La Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir tendrá como punto de salida y meta el parque central de Tuxtla Gutiérrez, con disparo inicial programado para las 7 de la mañana.

Ruta

Los participantes avanzarán desde el citado parque con dirección al poniente de la ciudad, sobre toda la avenida central. El recorrido continuará hasta llegar a la 15ª Poniente, donde harán una vuelta en U para regresar por la misma vialidad.

Posteriormente, al llegar a la calle 11ª Oriente, se efectuará un segundo retorno, tras el cual los corredores continuarán por la avenida central hasta completar el trayecto y cruzar la meta instalada en el parque central.

La categoría será libre, en ramas varonil y femenil, y abierta para competidores en silla de ruedas. Indicaron también que habrá regalos sorpresa para los tres primeros lugares de cada rama.

Los organizadores informaron que el evento contará con un cupo limitado a 300 corredores, por lo que se invita a la población a asegurar su participación cuanto antes. La fecha límite para inscribirse es el 22 de junio de 2026 o hasta agotar los lugares disponibles.

Cada participante recibirá un kit de corredor que incluye playera conmemorativa edición especial, medalla de participación, número oficial, hidratación y asistencia durante la ruta.