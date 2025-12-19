Presentan la Cafecito con Pan Race 2025

Con bombo y platillo fue anunciada la quinta edición de la Carrera Pedestre Cafecito con Pan Race 2026, programada para el próximo 31 de enero, a partir de las 6 de la tarde, en el municipio de Berriozábal.

Alexander Parz, organizador y director general de la empresa Atletismo y Ciclismo de Chiapas, encabezó el anuncio oficial y recordó que este es un evento temático en el que todos los corredores, al arribar a la meta, reciben como recompensa un delicioso pan y un café caliente de grano molido, servido en una taza sublimada de colección.

Las bases de la carrera

Ante la presencia de los medios de comunicación, patrocinadores, autoridades y “staff”, anunció que este tradicional evento deportivo contará con dos rutas: una de 7.4 kilómetros y otra de 4 kilómetros, ambas en categoría libre para hombres y mujeres.

El costo de inscripción es de 350 pesos e incluye un súper kit compuesto por una playera sublimada premium, una medalla metálica de colores con listón sublimado, una taza conmemorativa al cruzar la meta, hidratación, frutas y el tradicional cafecito con pan. La fecha límite para apartar talla de playeras —advirtió— es el próximo 6 de enero, por lo que recomienda a los corredores inscribirse cuanto antes.

Además, informó que los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios sorpresa y se harán dinámicas adicionales para entregar regalos a los participantes.

Por su parte, María Araceli Díaz Marroquín, representante de Atletismo y Ciclismo de Chiapas en Berriozábal, tomó la palabra para informar que las inscripciones ya están abiertas y pueden hacerse en Vips Poniente, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. También pueden hacerlo con el Club de Corredores Coffeemateros, así como Chayoteros Runners, o bien mediante transferencia bancaria a las cuentas estipuladas en la convocatoria.

La entrega de kits está programada para llevarse a cabo también en Vips Poniente, el viernes 30 de enero, en horario de 3 de la tarde a 8 de la noche.

Recorridos oficiales

Ambas distancias tendrán como punto de partida y meta (de referencia) las instalaciones del Hospital 12 Camas, si bien la salida estará unos 100 metros más adelante.

Díaz Marroquín indicó que al ser un evento nocturno es requisito llevar lámpara, ya sea de mano o de frente, puesto que se pasa por un tramo de terracería en la distancia de 7.4 kilómetros. En este sentido, aclaró que la ruta es muy tranquila, pero se hace esta solicitud a los participantes para mayor seguridad.

Por su parte, Silvestre Carrasco, encargado del área de deportes del H. Ayuntamiento de Berriozábal, aseguró que hay mucha expectación por esta justa y se proporcionará al comité organizador seguridad total para los corredores antes, durante y después de la carrera, con Tránsito Municipal y Protección Civil.

En representación del Club Corre Libre y de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas, Alfredo Ruanova resaltó que este es un evento no solo para los deportistas sino también para sus familias. Precisó que sus colaboradores estarán a cargo del jueceo, reiterando la invitación a la comunidad de corredores a vivir esta experiencia.

Finalmente, Yamilet Díaz, en representación de Salaciel Trinidad, coordinador operativo de Vips, expresó su beneplácito por participar en esta actividad, e invitó a los interesados a inscribirse en Vips Poniente.