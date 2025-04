Presentan la Carrera 5K ¡Vamos, Ancianos!

Autoridades, patrocinadores y familiares acompañaron a Fredy Valencia en la presentación oficial de la Carrera 5K. Diego Pérez/CP

Con motivo del 84º aniversario de vida de Fredy Valencia, mejor conocido como “El Puma”, fue presentada de manera oficial la Carrera 5K ¡Vamos, Ancianos!, un evento que combina el deporte, la inclusión y el festejo en honor de una figura clave del Atletismo en Chiapas. La conferencia de prensa tuvo lugar este sábado 6 de abril en Vips Poniente, donde estuvieron presentes familiares del homenajeado, patrocinadores y organizadores.

En la presentación se detalló que la justa se llevará a cabo el domingo 27 de abril de 2025 a partir de las 7 de la mañana. El punto de salida y meta será el parque Bicentenario, recorriendo la emblemática Calzada de las Personas Ilustres, en una ruta diseñada para resaltar los espacios históricos de la capital chiapaneca y fomentar la participación de corredores de todas las edades.

Fredy Valencia, visiblemente emocionado por el reconocimiento, agradeció a todos los que hicieron posible esta carrera conmemorativa.

“Nunca imaginé que cumplir años me traería una sorpresa tan hermosa. Esta carrera no solo es un festejo, también es un mensaje para todos de que la edad no es un límite para moverse, para vivir y para seguir sumando esfuerzos por causas nobles”, expresó “El Puma”, quien ha dedicado gran parte de su vida a promover el deporte como herramienta de inclusión y bienestar.

Asimismo, mencionó la importancia de mantenerse activo sin importar la edad. “El cuerpo puede envejecer, pero el espíritu no tiene fecha de caducidad. Ojalá esta carrera inspire a muchos a salir a caminar, a correr, o simplemente a creer que siempre se puede más”, añadió.

El evento será de carácter benéfico y busca no solo celebrar la trayectoria de Fredy Valencia, sino también promover la actividad física en adultos mayores y en la comunidad en general. El costo de recuperación será de 150 pesos, e incluirá puntos de hidratación durante el recorrido, además de una medalla conmemorativa para todos los que crucen la meta.

Uno de los mayores atractivos será la playera conmemorativa. Los primeros 400 corredores inscritos obtendrán una prenda oficial de la justa, que podrá recogerse días antes en un punto que los organizadores anunciarán próximamente en sus redes sociales. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden hacer en el sitio “web” oficial: https://carreradelashortensias.com.

Por su parte, los organizadores destacaron que se contará con servicio médico, “staff” capacitado y seguridad en toda la ruta para garantizar la integridad de los participantes. Además, anunciaron que habrá premiación simbólica para los corredores más longevos, como parte del espíritu del evento.

La Carrera 5K ¡Vamos, Ancianos! se perfila como una de las más significativas del calendario local, no solo por su trasfondo deportivo, sino también por el mensaje que transmite. Será una mañana para correr con el corazón, rendir homenaje a una leyenda viva del Atletismo chiapaneco y celebrar el legado de Fredy Valencia, quien ha dejado una huella imborrable en generaciones enteras.