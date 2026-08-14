Presentan la Carrera Atlética 2026

Con el objetivo de promover la activación física y consolidar una competencia que pueda convertirse en una tradición deportiva de la capital chiapaneca, fue presentada oficialmente la Carrera Atlética 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez.

En la presentación estuvieron Alejandra Peniche, coordinadora de la carrera; Alfredo Ruanova, presidente de la Asociación de Corredores en Club e Independientes de Chiapas; Roberto Maza, coordinador de la organización, y Elizabeth Figueroa, tesorera de la competencia.

La justa contempla distancias de 5 y 10 kilómetros, con salida y meta en las instalaciones de Bisquets Obregón Bicentenario, a partir de las 6:30 de la mañana.

Tradición

Alejandra Peniche destacó que uno de los principales objetivos de la organización es dar continuidad al evento y lograr que los corredores y sus familias lo adopten como parte del calendario deportivo de Tuxtla Gutiérrez.

“Queremos que esta carrera se convierta en una tradición para nuestra capital. Buscamos ofrecer una competencia bien organizada, segura y atractiva, donde puedan participar corredores de diferentes niveles y que cada año podamos seguir creciendo”, señaló.

La carrera contará con tres categorías: libre, master A y master B, en las ramas femenil y varonil. La bolsa económica será de 54 mil pesos y estará destinada a los primeros tres lugares de cada rama y categoría.

Ruta

Para la distancia de 5 kilómetros, la ruta se dirigirá hacia la Universidad Autónoma de Chiapas, desde donde los corredores retornarán hacia el punto de origen.

En los 10 kilómetros, partirán rumbo a Bisquets Terán, continuará hasta el retorno ubicado en Plaza Crystal y posteriormente se dirigirá hacia Bisquets Terán, para finalizar en Bisquets Poniente. La organización informó que los recorridos tendrán una distinción específica para que los participantes puedan identificar con facilidad cada una de las distancias.

El costo de inscripción será de 250 pesos, y el kit incluirá folio, seguridad vial y médica, además de una medalla conmemorativa. Los registros podrán hacerse en línea o de manera presencial en cualquiera de las tres sucursales de Bisquets Obregón. La entrega de kits se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en las instalaciones de Bisquets Poniente.

En la presentación también fueron exhibidos los modelos oficiales de playera y medalla conmemorativa que recibirán los corredores. El comité organizador estableció un cupo limitado de mil 500 participantes, por lo que se espera una importante respuesta de la comunidad atlética y de familias que busquen formar parte de esta competencia.

Con esta carrera, Bisquets Obregón busca fortalecer su vinculación con el deporte y contribuir a la generación de espacios para la actividad física, mientras que el mencionado comité trabaja para establecer un evento que pueda mantenerse durante los próximos años.