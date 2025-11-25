Presentan la Carrera Clásica Ciclista

En el marco de las actividades de la Feria Chiapas se llevó a cabo la presentación oficial de la Carrera Clásica Ciclista 2025, que busca consolidarse como una de las pruebas más representativas del calendario estatal. En conferencia dieron detalles técnicos, logísticos y organizativos de esta edición que promete reunir a pedalistas de diversas regiones del estado.

En el anuncio participaron Mario Maldonado, organizador de la competencia; Miguel Salas, presidente de la Asociación de Cultura Física y Deporte; Roberto Maza, representante del patronato de la Feria Chiapas 2025, y Fermín Camacho, en representación del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. Las autoridades coincidieron en que este proyecto fortalecerá el crecimiento del Ciclismo competitivo en la entidad.

Competencia

Hasta el momento se encuentran registrados 300 atletas, aunque la asociación espera alcanzar los 400 antes del cierre de inscripciones. Además, informaron que las primeras 120 personas inscritas recibirán una medalla conmemorativa como incentivo por su participación.

El recorrido seguirá la ruta tradicional de la justa pedestre de la Feria Chiapas en la colonia Plan de Ayala. No obstante, para esta edición los ciclistas deberán completar 10 vueltas de cinco kilómetros, para sumar un total de 50 kilómetros. Cada giro incluirá dinámicas especiales para los punteros, lo que añadirá emoción y estrategia a la competencia.

La inscripción será totalmente gratuita y podrá hacerse vía telefónica al número 9612393488 o a través de la página oficial de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo. Las categorías convocadas son élite, juvenil y master.

La Carrera Clásica Ciclista Feria Chiapas 2025 se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, con salida y meta en la Palapa de la Feria Chiapas, donde se espera un ambiente familiar.