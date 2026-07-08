Presentan la carrera Corre por la Paz

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, fomentar estilos de vida saludables y promover la convivencia social a través del deporte, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana presentó de manera oficial la segunda edición de la carrera atlética Corre por la Paz, que se celebrará el próximo 2 de agosto a partir de las 7 de la mañana, con un recorrido de cinco kilómetros en la capital chiapaneca.

La convocatoria fue dada a conocer en conferencia de prensa encabezada por la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, quien estuvo acompañada por Manuel Martínez Hernández, director general del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux); Bárbara Galindo, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), y Luis Adolfo Sarmiento Esponda, secretario particular del Centro Estatal.

En la presentación, las autoridades coincidieron en que esta competencia representa mucho más que una carrera recreativa, ya que busca convertirse en un espacio para fortalecer la paz, la inclusión y la participación ciudadana mediante la práctica deportiva, involucrando a atletas, familias y ciudadanía en general.

La prueba tendrá como punto de salida y meta el parque central de Tuxtla Gutiérrez. El recorrido contempla un retorno en el Puente de Colores para completar los cinco kilómetros establecidos por la organización.

La invitación está dirigida a corredores mayores de 18 años en las ramas femenil y varonil dentro de la categoría libre. Además, se abrió una categoría especial para personas con discapacidad, también en ambas ramas, con el propósito de garantizar una competencia incluyente y accesible para todos los sectores de la población.

Premiación

Los organizadores informaron que se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. Los ganadores recibirán estímulos económicos de tres mil pesos para el primer lugar, dos mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercero.

La inscripción será completamente gratuita y estará limitada a mil corredores. Como parte del paquete de participación, los primeros inscritos recibirán una playera conmemorativa, hidratación durante el recorrido y una medalla al cruzar la línea de meta. Asimismo, al finalizar la competencia habrá actividades de activación física y servicio de masaje de descarga muscular para los asistentes.

Las autoridades invitaron a la población a registrarse con anticipación y sumarse a esta iniciativa que busca consolidar al deporte como una herramienta para la prevención social, la reconstrucción del tejido comunitario y la promoción de valores como el respeto, la solidaridad y la sana convivencia.

Con esta segunda edición, Corre por la Paz pretende superar la respuesta obtenida en su primera realización y reafirmarse como uno de los eventos atléticos con mayor sentido social en el estado, combinando la actividad física con un mensaje de unión y participación ciudadana.