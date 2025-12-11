Presentan la Carrera del Parachico 2026

La tradicional Carrera del Parachico fue presentada este miércoles ante los medios de comunicación, consolidándose como uno de los eventos de Atletismo más esperados en Chiapas. La edición XXVIII reúne nuevamente a miles de corredores que vivirán una auténtica fiesta deportiva entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con distancias de 15, 5 y 2 kilómetros, para todas las edades.

En la conferencia, el comité organizador confirmó que la inscripción será gratuita y que el cupo límite será de 15 mil participantes, cifra que reafirma la magnitud del certamen. Autoridades municipales y representantes del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas destacaron que este año se superarán los 300 mil pesos en premios, distribuidos en categorías infantiles, juveniles, libre, master, veteranos, tercera edad y divisiones especiales como silla de ruedas, deporte adaptado y corredores chiapacorceños.

A partir de las 7 de la mañana, las distancias infantiles y de tercera edad iniciarán en el Monumento de la Chiapaneca y el Parachico, mientras que las categorías mayores comenzarán su recorrido en el Parque Jardín del Arte en Tuxtla. La meta oficial será la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo. Se informó también que la entrega de folios para corredores locales se hará del 26 al 28 de diciembre, en tanto que los participantes foráneos podrán recogerlos el 3 de enero.

Uno de los anuncios más llamativos fue la entrega de medalla para los primeros 10 mil atletas que crucen la meta, así como los premios especiales para los ganadores generales: una máscara de Parachico para el varonil y un mantel artesanal para la rama femenil. La premiación económica para cada categoría mantiene el atractivo habitual, reforzando la importancia de esta justa en el calendario atlético estatal.

En cuanto a la organización, el profesor Luis Absalón Rodas, miembro del comité, exhortó a los atletas a poner de su parte para evitar que el evento sufra una acumulación de personas que no participan de la manera adecuada.

“La invitación es para los corredores que sí quieran participar. Ahora existen corredores ‘digitales’, que solamente llegan para la foto. Tenemos la ayuda de la Presidencia Municipal para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes de años anteriores, invitamos a los corredores a que también nos ayuden”, comentó.

La Carrera del Parachico continuará como un símbolo de identidad, tradición y deporte, reuniendo a competidores locales, nacionales e internacionales, que año con año llenan de color y energía las calles de Chiapa de Corzo.