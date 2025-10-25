Presentan la carrera Happy Color Race 2025

En un ambiente de entusiasmo y compañerismo fue presentada la Carrera Happy Color Race 2025, una actividad recreativa que busca promover la unión familiar y el amor por el deporte a través de una experiencia diferente y divertida. El evento se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, en las instalaciones de Caña Hueca, donde cientos de corredores se darán cita para vivir una jornada llena de color, música y energía positiva.

En la conferencia de prensa, celebrada en la capital chiapaneca, los organizadores dieron los pormenores de esta esperada edición. En el presídium estuvieron Alexander Parz, coordinador de la página Atletismo y Ciclismo de Chiapas y principal organizador de la carrera; Alfredo Ruanova Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas y coordinador del club Corre Libre; Ernesto Mendoza Zambrano, representante de Tránsito Municipal; Andrés Córdoba, representante de Protección Civil, y Yamilet Díaz, representante de Vips.

Destacaron que actividades como esta no solo fomentan el hábito de la actividad física, sino que fortalecen la convivencia social y promueven un estilo de vida saludable. Asimismo, reconocieron la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y privadas para garantizar la seguridad y la correcta logística del recorrido.

Recorrido

El trazado de la carrera fue explicado a detalle por los organizadores. El punto de partida será el parque Caña Hueca, desde donde los corredores avanzarán sobre la avenida central Poniente, recorriendo una de las arterias más emblemáticas de Tuxtla Gutiérrez.

Posteriormente, girarán en el bulevar 28 de Agosto, con dirección al Reloj Floral, punto simbólico de la ciudad, y finalmente retornarán al punto de inicio en Caña Hueca, completando un circuito total de cinco kilómetros.

En esta ocasión, la Happy Color Race no solo se enfocará en la competencia, sino también en la diversión y el espíritu festivo. Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa al cruzar la meta, además de ser parte de un espectáculo visual único gracias a los polvos de colores que se lanzarán durante diferentes etapas del recorrido. La mezcla de música, alegría y color promete convertir este evento en una verdadera celebración deportiva.

Gran respuesta

En su intervención, Alexander Parz expresó su entusiasmo por la respuesta que ha tenido la convocatoria. “La Happy Color Race, más que una carrera, es una experiencia donde lo importante no es llegar primero, sino disfrutar el camino. Queremos que las familias salgan, se rían, corran y vivan una mañana diferente, donde el deporte sea sinónimo de felicidad”, mencionó.

El organizador también resaltó el apoyo de las autoridades municipales y de las empresas patrocinadoras, quienes se han sumado al proyecto con el objetivo de ofrecer un evento seguro, bien coordinado y con un ambiente completamente familiar.