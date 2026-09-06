Presentan la Carrera Panamericana en Casa Chiapas

Faltando 40 días para el arranque ceremonial en Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer la ruta de la Carrera Panamericana 2026 en acto celebrado en Casa Chiapas de la Ciudad de México.

El evento estuvo encabezado por Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, en compañía de otras autoridades como Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo de la entidad, y Carlos Cordero, director de la Carrera Panamericana.

Mediante un video se dio a conocer que la competencia de 3 mil kilómetros dará inicio el próximo 16 de octubre, completando su primera etapa en Veracruz. Posteriormente, serán seis días más de “rally”, pasando por Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

A su vez, Carlos Cordero expresó su gratitud y su alegría por estar nuevamente en Chiapas, aclarando que las actividades en el estado arrancarán desde el día 13 de octubre con el arribo de los autos y los pilotos.

Esta vez —indicó— la ruta pasará por la zona Zoque, rumbo a Veracruz, con 85 tripulaciones registradas, de 17 países, reuniendo a muchas de las marcas automotrices y los patrocinadores más importantes del mundo.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez recordó que la Panamericana se alejó de la entidad por la violencia, pero hoy los caminos son muy seguros y se han recuperado la paz y la tranquilidad que permiten aspirar a la prosperidad.

“Esta carrera es emblemática y lleva más de 70 años que se hace en Chiapas, y la hemos retomado con todo el compromiso. Llegan de todas partes del mundo a correr y es una atracción y un buen pretexto para ir a Chiapas a conocer todas sus bellezas naturales. A todos los organizadores, muchas gracias por su disposición y allá los vamos a esperar con mucha fraternidad y calidez”, expresó.