Presentan la Carrera San Silvestre Tuxtla

La capital chiapaneca se alista para despedir el 2025 con una de sus celebraciones deportivas más emblemáticas. Este miércoles 31 de diciembre, en punto de las 6 de la mañana, se llevará a cabo la 10ª Carrera San Silvestre Tuxtla, “La última y nos vamos”, evento que una década después continúa convocando a corredores de todas las edades para cerrar el año con energía y espíritu festivo.

El anuncio oficial fue hecho por Rey López Muñoz, representante del comité organizador, en el Hotel Holiday Inn Tuxtla. Destacó que esta edición mantiene su formato tradicional con distancias de 5 y 10 kilómetros, ambos con salida y meta en Vips Poniente, que desde los primeros años se convirtió en la sede distintiva de esta carrera.

López Muñoz agradeció el respaldo del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) y el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), así como de Grupo Farrera y múltiples patrocinadores que hicieron posible la continuidad de la prueba. La inscripción tendrá un costo de 350 pesos en incluye un kit de corredor con playera conmemorativa, número oficial, hidratación durante el recorrido, atención médica, seguridad vial y la medalla correspondiente al finalizar.

Registros

Los registros estarán disponibles a partir del 3 de diciembre en los establecimientos de Vips Poniente y Vips Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, y Vips San Cristóbal de Las Casas, en horario de 9:00 a 20:00 horas. La entrega de kits se efectuará el martes 30 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas, en el mismo hotel donde se llevó a cabo la presentación.

Respecto a las rutas, el comité confirmó que los 5 kilómetros partirán de Vips Poniente para avanzar sobre el bulevar Belisario Domínguez rumbo al crucero de la Unicach, regresar por la misma vía y finalizar en el punto de salida. El trayecto de 10 kilómetros seguirá la misma dirección, aunque llegará hasta la 11ª Oriente, en las inmediaciones del antiguo crucero del 5 de Mayo, antes de retornar hacia la Unach y concluir en Vips Poniente.

Uno de los aspectos más atractivos es la premiación en efectivo para los tres primeros lugares de los 10 kilómetros en las ramas libre y capacidades diferentes, además de reconocimientos especiales para las divisiones master y veteranos, incentivando así la participación de atletas experimentados.

Medalla conmemorativa

Al tratarse de la décima edición, la organización entregará una medalla conmemorativa adicional a las personas que hayan asistido a cada una de las nueve carreras previas. Para ello, del 5 al 7 de diciembre se habilitará un módulo especial en el parque Caña Hueca, a donde deberán presentarse con las nueve preseas anteriores. El comité resguardará temporalmente las medallas para hacer la verificación correspondiente y devolverlas en la entrega de kits.

La San Silvestre mantiene también su compromiso social y este año beneficiará a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas. Parte de lo recaudado será destinado para apoyar a esta institución presidida por Karina Niño de León, cuyos colaboradores harán actividades de difusión antes y durante el evento.

La presentación oficial concluyó con la fotografía protocolaria, junto a Miguel Villatoro, director de la división Turismo de Grupo Farrera; Mauro Chávez Lastra, representante del Indeporte; Alberto Ayala Solís, del Indetux; así como Karina Niño de León y Verónica Aparicio, integrantes de Amanc Chiapas.