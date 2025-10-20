Presentan la Carrera Xibalbá 5K 2025

Con el propósito de fortalecer la unión comunitaria y fomentar la práctica deportiva, fue presentada oficialmente la Carrera Xibalbá 5K: con alma, color y raíces, una competencia que se realizará el próximo 25 de octubre a las 18:00 horas en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como punto de salida y meta el parque Bicentenario. Este evento forma parte del Festival Xibal Balam, que busca resaltar la identidad cultural de Chiapas a través de la convivencia y el deporte.

La presentación oficial se llevó a cabo ante medios de comunicación y autoridades estatales, encabezada por Yazmín “Yazz” Ramírez Espinosa, joven activista y principal organizadora del evento, quien resaltó la importancia de crear espacios deportivos con propósito social. “Queremos que los corredores vivan una experiencia diferente, donde no solo se corra por salud, sino también por ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó Ramírez.

Presidium

A su lado estuvieron presentes Edgar Abarca Palma, titular del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas; Bárbara Altúzar Galindo, directora general del Instituto del Deporte del Estado (Indeporte); Maximiliano García Betanzos, director del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez (Indetux); y los atletas Ingris Magali Santos y Javier Alonso de la Cruz, quienes respaldaron el proyecto y coincidieron en que esta competencia representa una oportunidad para demostrar que el deporte también puede transformar comunidades.

Durante la conferencia se destacó que la Ruta Xibalbá 5K no solo será una prueba atlética, sino un encuentro cultural que fusionará el espíritu deportivo con los valores ancestrales del pueblo chiapaneco. El recorrido de cinco kilómetros será completamente urbano y atravesará las principales avenidas del centro capitalino, con puntos de animación, colores y música tradicional que acompañarán a los corredores a lo largo del trayecto.

Evento social

Uno de los aspectos más significativos de esta carrera es su causa social, ya que la inscripción no tendrá costo económico, sino que consistirá en la donación de tres a cinco productos de la canasta básica, tales como alimentos no perecederos, artículos de limpieza o insumos de higiene personal. Estos donativos serán entregados durante la asignación de folios, y posteriormente canalizados a familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se anunció que todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa al cruzar la meta, mientras que los ganadores absolutos podrán acceder a premios en efectivo. Además, se realizarán rifas con obsequios especiales, incentivando la participación de toda la comunidad. “Queremos que todos los corredores sientan que forman parte de algo más grande que una competencia: una red de apoyo y esperanza”, señaló Yazmín Ramírez.

La Carrera Xibalbá 5K simboliza una fusión entre tradición y modernidad, un homenaje a las raíces chiapanecas, pero también una invitación a mirar hacia el futuro desde la empatía y la acción colectiva. Los organizadores subrayaron que esperan una amplia respuesta ciudadana, dado el creciente interés por las carreras temáticas y con causa que se realizan en la capital.