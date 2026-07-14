Presentan la cartelera para GOAT MMA 5

La pelea entre el estadounidense Eduardo “Huesos” Chávez y el chiapaneco Leonardo “Dominik” Mazariegos, en la división de las 135 libras, encabezará la cartelera de GOAT MMA 5, a celebrarse este jueves 16 de julio en Lacandona Sunset Rooftop, en Tuxtla Gutiérrez.

Adán Castillejos Gallegos, director general de la liga amateur y profesional de Artes Marciales Mixtas, anunció que se contará con una programación de 14 enfrentamientos para la velada, a partir de las 7 de la noche.

Choques atractivos

En el duelo coestelar, también de corte profesional, Yanick Ramos Saucedo, con formación en Karate, se medirá con Tadeo de Jesús Moreno Beauregard, representante del Kickboxing, en las 125 libras.

Antes se desarrollará la programación amateur. César Valentín Bravo Jarquín y Kevin Karim Rojas García encabezarán este segmento en las 155 libras, mientras que Ronaldo “Loco” Solís Pérez enfrentará a Luis Fernando González Márquez, en las 135.

También combatirán Gabriel “El Gorila” Gómez y Lidiel González Sánchez, en 155 libras; Ángel Leonel Estrada Méndez contra Salvador “Cruzito” Cruz Gutiérrez, en 145; y Marcelino Domínguez Arévalo frente a Marco Antonio “Crazy Kicks” Sánchez, en 155

Peleas femenil e internacional

Uno de los combates de mayor peso será el de Luis Daniel “El Pillo” Pérez Ruiz contra el brasileño Jorge Luiz da Silva Cruz, en las 205 libras.

La rama femenil estará representada por Jenifer Lucero “La Guerrera Jaguar” Juárez de Jesús y Mileydi Esmeralda Hernández Gómez. La velada abrirá con Ever Humberto Gómez Pérez frente a Josué Damián “The Diamond” Ancheyta Martínez, en las 155 libras.

Los boletos están disponibles en EFA Chiapas, en Circunvalación Tapachula 216, colonia Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez. Para informes comunicarse al 9611492995.