Presentan la Copa Fut 7 Jaguar 2025

Este jueves fue presentada de manera oficial la Copa Fut 7 Jaguar 2025, uno de los torneos infantiles y juveniles más esperados del año y que reunirá a cientos de futbolistas del 14 al 17 de noviembre en distintas sedes de la capital chiapaneca. En conferencia de prensa, dieron a detalles del certamen que promete ser una verdadera fiesta deportiva.

El evento contó con la presencia de Geovanni Abadía Hau, presidente del comité organizador y quien destacó que la Copa Jaguar busca fomentar el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas y ofrecerles una plataforma de competencia de alto nivel.

“Nuestro objetivo es seguir impulsando el Futbol infantil y juvenil, brindando espacios organizados, con valores y un ambiente de sana convivencia. Queremos que esta Copa sea el camino a la gloria para muchos talentos chiapanecos”, expresó.

También participó Bárbara Altuzar, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), quien subrayó la importancia de respaldar iniciativas que fortalezcan el semillero deportivo local. “El Indeporte se suma con gusto a proyectos como la Copa Jaguar, porque ayudan a que las nuevas generaciones sigan practicando deporte con pasión y disciplina”, afirmó.

Por su parte, Javier Arroyo, coordinador de árbitros, explicó que el torneo contará con un cuerpo arbitral capacitado y con reglamentos oficiales que garanticen el juego limpio y la seguridad de los participantes.

Escenarios

Xóchitl Croquer, gerente de la cancha Ultra Spot, confirmó que este recinto fungirá como sede principal, junto con otros conocidos espacios como Caña Hueca, Futbol Total, Seven Fut7, Fundamat y Campestre Soccer. Asimismo, Carlos Alberto, propietario de Bucanero, uno de los principales patrocinadores del certamen, reiteró su compromiso con el impulso al deporte juvenil en la entidad.

La edición 2025 contempla categorías que van desde pony (2019-2020) hasta sub-17 (2007-2008), con reconocimientos para campeón, subcampeón, mejor portero y máximo goleador. La Copa Fut 7 Jaguar 2025 promete ser un espectáculo deportivo de gran nivel, en el que la emoción, el talento y el espíritu de competencia marcarán cuatro días inolvidables en Tuxtla Gutiérrez.