Presentan la Copa Parachicos 2026

Fue presentada de manera oficial la Copa Parachicos 2026 de Tae Kwon Do, a realizarse el próximo sábado 16 de mayo en el municipio de Chiapa de Corzo, la cual busca reunir a competidores de distintas localidades en un evento con enfoque formativo, competitivo y con causa social.

La conferencia de prensa contó con la presencia de Luis Abasalon Rodas, director del deporte municipal, así como de Roberto Colmeneres, organizador del evento, quienes dieron a conocer los detalles de esta justa que apunta a consolidarse dentro del calendario estatal.

La competencia se llevará a cabo el sábado 16 de mayo a partir de las 9:00 horas, teniendo como sede el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva Fray Víctor María Flores, en el pueblo Mágico, espacio que recibirá a atletas de diferentes edades y niveles.

Dentro del programa se contemplan las modalidades de formas y combates, abarcando categorías desde los 3 hasta los 5 años, 6-7, 8-10, 11-12, 13-14, 15-17 y 18 años en adelante, permitiendo la participación de todos los grados y cintas, con combates organizados de acuerdo al nivel de cada competidor.

Uno de los aspectos más destacados del evento es que todos los participantes recibirán medalla, mientras que las escuelas con mejor rendimiento en el ranking general serán reconocidas con trofeos, incentivando así el trabajo colectivo y la preparación integral de los equipos.

La inscripción tendrá un costo de 800 pesos, recurso que será destinado en su totalidad para apoyar a jóvenes chiapanecos en su proceso rumbo al Abierto clasificatorio hacia la Gymnasiada Nacional, a celebrarse en Acapulco, Guerrero, lo que le da un valor adicional a este evento.

De esta forma, la Copa Parachicos 2026 se perfila como un evento que combina competencia, desarrollo y apoyo al talento local, fortaleciendo el crecimiento del Tae Kwon Do en la entidad y brindando nuevas oportunidades a las futuras generaciones.