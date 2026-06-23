Presentan la función GOAT MMA 5

La quinta edición de GOAT MMA Greatest of All Techniques fue presentada oficialmente en Lacandona Sunset Rooftop, sede que recibirá la función de Artes Marciales Mixtas programada para el jueves 16 de julio, a partir de las 6:30 de la tarde.

La conferencia estuvo encabezada por Adán Castillejos Gallegos, director de Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas; Julio César Castillejos, “matchmaker” de GOAT MMA, y Francisco Cerda, propietario de Lacandona. También asistieron el peleador brasileño Jorge Da Silva, los competidores locales Víctor “Kangoroo” Zebadúa y Ubael de Jesús Santiago, así como Víctor Megchun y Sirley Roque, vocales de la Comisión de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Combate de Tuxtla Gutiérrez.

Adán Castillejos agradeció el respaldo de patrocinadores y señaló que la organización trabaja en una cartelera con peleadores nacionales y extranjeros. Además, indicó que el evento contará con el aval de All Fight System Organization World United (AFSO).

Cartelera en preparación

Julio César Castillejos informó que hasta el momento se tienen confirmadas 12 peleas amateur, con la posibilidad de sumar otra para llegar a 13. La batalla principal será por el cinturón GOAT de las 125 libras, entre Janick Ramos, representante de Tabasco, y un rival procedente de Chihuahua, cuyo nombre será dado a conocer posteriormente.

El “matchmaker” agregó que Jesús Sánchez también tendrá acción en la división de las 125 libras, mientras que Jorge Da Silva formará parte de la programación internacional, en lo que será su debut dentro de GOAT MMA. Asimismo, informaron que trabajan en la confirmación de dos combates profesionales: una con contendientes de Cuba y México, y otra entre Estados Unidos y México, ambas sujetas a la firma de contratos.

Francisco Cerda, en representación de Lacandona Sunset Rooftop, agradeció a la organización por considerar el espacio como sede del evento y señaló que el inmueble tuxtleco busca abrirse a actividades deportivas y de entretenimiento, como parte de una colaboración con proyectos locales.

Expectativas de los gladiadores

Los peleadores presentes compartieron parte de su preparación rumbo a la función. Víctor “Kangoroo” Zebadúa, de apenas 16 años de edad, explicó que esta será su tercera participación en GOAT MMA y la segunda con validez para su récord oficial. El integrante de EFA Nueva Era indicó que se mantiene a la espera de conocer a su oponente. “Estamos trabajando muy duro, muy emocionados también de lo que se puede demostrar dentro de la jaula”, comentó .

Ubael de Jesús Santiago también expresó su interés por participar en la cartelera y agradeció la oportunidad de competir en esta edición. En tanto, Jorge Da Silva, originario de Brasil, señaló que la invitación para presentarse en Chiapas surgió desde el año pasado, pero será en esta función cuando finalmente pueda concretar su debut.

“Por más que vengo de Brasil, vine a aprender, a practicar mi Jiu Jitsu acá, tener la oportunidad de debutar en este evento que viene creciendo y no solo para ser un espectáculo, sino que nos da la oportunidad de crear una carrera”, afirmó Da Silva.

La organización informó que los boletos para GOAT MMA Greatest of All Techniques 5 ya se encuentran disponibles en EFA Chiapas, ubicada en Circunvalación Tapachula número 216, colonia Moctezuma. Para informes y reservaciones está habilitado el número telefónico (+52) 9611492995.