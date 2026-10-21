Presentan la Happy Color Race 2026

Con cupo limitado y bajo el lema “¡Ponle colores a tus kilómetros!” fue presentada oficialmente la Happy Color Race 2026, carrera recreativa que se celebrará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, con salida y meta en el Parque de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez.

Alex Parz, organizador del certamen, indicó que la nueva edición contempla una distancia de seis kilómetros y estará abierta a corredores de la categoría libre, en las ramas varonil y femenil. La propuesta de este evento atlético —remarcó— combina el “running” recreativo con un ambiente festivo.

“Es una carrera que año con año ha ido creciendo, la gente la espera con muchas ansias; desde que salen los promocionales nos preguntan cuándo se abren las inscripciones”, resaltó Parz, e hizo hincapié en la calidad de los materiales que brindan (polvos de colores, playeras, medallas), siendo un costo que va acorde con la calidad.

Una experiencia diferente

En la presentación dieron a conocer los principales detalles de la convocatoria, que contempla premios sorpresa para los tres primeros lugares de cada rama, además de medallas conmemorativas para todos los participantes inscritos que crucen la meta.

Al finalizar el recorrido habrá dinámicas, regalos y diversas actividades. Asimismo, se contempla un operativo de seguridad vial, resguardo y primeros auxilios para garantizar el desarrollo de la competencia.

Representantes

El acto estuvo respaldado por Alfredo Ruanova, presidente de la Asociación de Corredores en Club e Independientes de Chiapas, que estará apoyando en el jueceo. Asimismo, se contó la presencia de Alberto Ayala Solís, representante del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), para dar fe de que se cumplen las nuevas normativas de los eventos deportivos de acuerdo con las leyes estatales, y resaltó que se establece una nueva ruta para tener un mejor apoyo vial por los cierres que se requieren.

También estuvo presente Martín Abadía Jiménez, del Grupo CARS, y Elba Esther Pérez Santis, de Vips Poniente.

Los registros se pueden hacer presencialmente en Vips Poniente, todos los días, de 9:00 a 21:00 horas, además de las opciones de inscripción en línea habilitadas por los organizadores.

Inscripciones

La convocatoria establece dos modalidades de inscripción: el Kit Premium, con un costo de 360 pesos, que incluye playera deportiva, medalla, polvo Holi, accesorio sorpresa, hidratación y frutas; y el kit sin playera, disponible únicamente en línea por 210 pesos.

Finalmente, dieron a conocer que la fecha límite para asegurar la talla de la playera es el 21 de octubre, mientras que la entrega de kits está programada para el viernes 13 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas, en Vips Poniente.