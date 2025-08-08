Presentan la Rodada Nacional por la Paz

Como parte de la estrategia impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa para anunciar de manera oficial la Rodada Nacional por la Paz 2025, un evento recreativo y gratuito que busca fomentar la convivencia familiar y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. La cita es el próximo domingo 10 de agosto a las 7:30 horas.

La presentación contó la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de representantes de la iniciativa privada. Entre ellos destacaron Eduardo Maximiliano García Betanzos, director del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux); Bárbara Altuzar Galindo, directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte); René Guadarrama, capitán de la Guardia Nacional; María de los Ángeles Guillén, representante de Bike Store; Jorge Díaz Díaz, de Giant Store Chiapas, y Andrea Martínez Pérez, coordinadora de Enlace Administrativo.

El evento cuenta con el respaldo del gobernador del estado Eduardo Ramírez y forma parte de las acciones orientadas a consolidar una cultura de paz a través del deporte. La rodada tendrá una ruta de aproximadamente 12 kilómetros, partiendo del parque Bicentenario, para recorrer toda la avenida central, retornar en la Diana Cazadora y finalizar en el punto de salida.

Uno de los objetivos centrales es generar conciencia entre niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de mantenerse activos, fortalecer el tejido social y reconocer la bicicleta como una herramienta accesible para todos. Durante el trayecto se contará con puntos de hidratación, préstamo de bicicletas para quienes no tengan una propia y apoyo logístico por parte de la Guardia Nacional y otras dependencias gubernamentales.

Además, entregarán medallas conmemorativas a las primeras 2 mil personas. De esta forma se exhortó a clubes ciclistas, empresas y público en general a sumarse a una jornada pacífica y deportiva.