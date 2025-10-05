Presentan Medio Maratón Internacional

El próximo domingo 23 de noviembre se llevará a cabo una de las justas atléticas más esperadas del año: el 21K Internacional Chiapas 2025, evento que reunirá a corredores locales, nacionales y extranjeros en una verdadera fiesta deportiva que volverá a llenar de energía las calles de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Hotel Eco City de la capital chiapaneca, el comité organizador encabezado por Rogelio de los Santos y Guadalupe Flores, junto con el presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Chiapas, Francisco Blanco Alonzo, presentó oficialmente las playeras Dry Fit y la medalla conmemorativa de esta nueva edición, además de ofrecer los pormenores del evento que repartirá una bolsa económica de 200 mil pesos entre los ganadores.

El 21K Internacional Chiapas cuenta desde 2022 con certificación oficial de World Athletics, lo que garantiza un recorrido avalado y seguro para todos los competidores. Las rutas confirmadas contemplan las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, con salidas distribuidas entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, y con meta final en el parque central del Pueblo Mágico, punto emblemático donde se espera un cierre lleno de entusiasmo y colorido.

Salida

Los organizadores precisaron que las salidas se efectuarán de manera simultánea a las 5:50 de la mañana, permitiendo así que los participantes compartan la experiencia de un amanecer deportivo a orillas del majestuoso río Grijalva. Esta medida busca también aprovechar las condiciones climáticas frescas que caracterizan a esa hora del día, ideales para el rendimiento de los atletas.

El 21K Internacional Chiapas 2025 estará abierto para todas y todos los corredores del país y del extranjero. En los 5 y 10 kilómetros se competirá en categoría libre, mientras que el medio maratón (21K) incluirá divisiones para capacidades diferentes, libre (18-39 años), máster (40-49 años), veteranos (50-59 años) y veteranos B (60 años y mayores), en las ramas varonil y femenil. El cupo está limitado para 2 mil 500 participantes, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado y una experiencia segura para todos.

El costo de inscripción se mantiene en 600 pesos hasta el 17 de noviembre, y el registro puede realizarse en línea a través del sitio oficial asdeporte.com. Los corredores inscritos recibirán su número, chip de cronometraje, medalla y playera Dry Fit conmemorativa del evento.

Invitados

En la presentación oficial también estuvieron presentes Ingris Santos, medallista de los Juegos Mundiales de los Trabajadores 2023-2025; Mariana Hernández Solís, directora del parque Caña Hueca; Antonio Mayorga Zúñiga, primer regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Julio César Rojas González, representante del patrocinador, quienes destacaron la importancia de esta competencia como un motor de promoción turística y deportiva para el estado.

El 21K Internacional Chiapas se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos del calendario nacional, al combinar la pasión por el Atletismo con la belleza natural y cultural de Chiapas. Su recorrido, que conecta dos ciudades históricas, permite disfrutar paisajes únicos y la calidez de su gente, factores que cada año atraen a más corredores y visitantes.