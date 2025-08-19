Presentan Medio Maratón Raíces de Agua

En conferencia de prensa fue anunciada la primera edición del Medio Maratón México Imparable, Raíces de Agua, competencia que tendrá como sede el municipio de Palenque, el 14 de septiembre. Durante la presentación, autoridades deportivas, representantes de turismo y atletas invitados dieron los pormenores de un proyecto que mezcla deporte, cultura y desarrollo comunitario.

Detallaron que este medio maratón forma parte de un serial nacional de cuatro carreras que se desarrollarán en distintas regiones del país. La primera parada será en Palenque, mientras que las siguientes se celebrarán en Ciudad de México, el 7 de diciembre; Oaxaca, el 22 de marzo, y la Sierra Tarahumara, el 7 de junio.

Las distancias establecidas son de 5 y 21 kilómetros, en ramas varonil y femenil. Informaron que la salida en Palenque será a las 5:30 de la mañana, desde la zona arqueológica, lo que dará a los participantes la oportunidad de correr en un entorno histórico y emblemático.

Fiesta deportiva y cultural

En la conferencia también destacaron que el serial rendirá tributo a las culturas mayas, tseltales, otomíes y rarámuris. Se anunció que en cada evento habrá hidratación, presentaciones de danzas tradicionales, gastronomía y un kit especial para corredores con playera, morral, chip de cronometraje y medalla conmemorativa.

Entre las invitadas especiales estuvo la atleta rarámuri María Lorena Ramírez, embajadora del proyecto, quien expresó su entusiasmo por participar en Chiapas y adelantó que otros corredores de su comunidad también estarán presentes, además de compartir artesanías originarias de Chihuahua.

Los organizadores informaron que habrá una bolsa de premiación de 148 mil pesos y que, tras el anuncio oficial, se lanzó una promoción de dos por uno en inscripciones para incentivar la participación.

En su intervención, Mirna Beatriz de la Cruz “Estrellita”, líder de México Imparable, aseguró que este serial representa “una experiencia de vida”, pues permitirá recorrer escenarios únicos del país. En tanto, Pablo Albores, director de Desarrollo de Turismo Comunitario, subrayó que la justa impulsará el turismo deportivo y proyectará a Palenque como destino internacional.

Finalmente, se confirmó la asistencia de corredores nacionales e internacionales, entre ellos ultramaratonistas como Toño Ramírez, con experiencia en Suiza, y la propia Lorena Ramírez, quien ha competido en Hong Kong. Además, se oficializó que 30 corredores tseltales estarán presentes en esta primera edición, lo que refuerza el carácter cultural e inclusivo de la competencia.