Presentan nueva piel de Leones de Tuxtla

Con una presentación especial y un ambiente familiar, dieron a conocer los nuevos uniformes que portará el club Leones de Tuxtla durante la temporada 2026. El evento se llevó a cabo en la cancha Seven Futbol de Altura, ubicada en el complejo conocido como Cancha Sears, escenario que reunió a jugadores, cuerpo técnico, directivos y padres de familia.

La actividad estuvo encabezada por Saboretta, patrocinador oficial del conjunto felino y que refrendó su respaldo al proyecto deportivo que ha venido consolidándose en el Futbol formativo de la capital chiapaneca. El acto sirvió también para fortalecer el vínculo entre la institución y las familias que acompañan el proceso de los jóvenes futbolistas.

Autoridades

Durante el evento se contó con la presencia del director técnico Francisco García, así como del entrenador Héctor Vázquez. En representación de los padres de familia asistieron Yolanda Alvarado y Tatiana Gris, quienes destacaron la importancia de este tipo de apoyos para el crecimiento integral de los jugadores.

En su mensaje, el estratega del equipo agradeció la confianza de las marcas involucradas y resaltó que vestir una nueva indumentaria representa un impulso anímico para afrontar los compromisos del próximo calendario competitivo. Asimismo, subrayó el sentido de pertenencia que se busca reforzar dentro del grupo.

“Será una temporada nueva, que nos llena de ilusión. Buscaremos campeonatos y esta nueva piel será la que portaremos con orgullo desde el primer minuto que salgamos a la cancha”, comentó.

Indumentaria

Uno de los momentos más esperados fue la entrega oficial de los uniformes a cada jugador, quienes posteriormente desfilaron y posaron ante los asistentes, mostrando con orgullo la nueva “melena” que los identificará dentro y fuera de la cancha.

En cuanto al diseño, el uniforme de local presenta una camiseta blanca con detalles en dorado, tonalidad que también resalta en la numeración, acompañada por short y medias en color blanco. La indumentaria de visitante combina blanco y negro, con short y medias oscuras, mientras que los dorsales mantienen el contraste claro. Por su parte, el de portero luce una base negra con acentos en amarillo, complementado con short y medias del mismo tono.

Geovanni Abadía Hau, director de Romed Sportswear Chiapas, expresó su satisfacción por sumar otro club a su lista de proyectos, destacando que el diseño fue pensado para reflejar identidad, carácter y pertenencia. Añadió que la marca continúa creciendo en el ámbito deportivo y mantiene abiertas las puertas para colaborar con más equipos en la región.