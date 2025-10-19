Presentan Paseo Cicloturista Una Subidita y Ya!!

La séptima edición del Paseo Cicloturista Una Subidita y Ya!! Tuxtla-San Cristóbal fue presentada oficialmente este viernes en las instalaciones de BYD Tuxtla, donde el comité organizador dio a conocer los detalles de esta tradicional ruta de montaña que se efectuará el domingo 26 de octubre, con salida programada a las 5 de la mañana desde la avenida central y 13ª Poniente de esta ciudad.

Con una distancia de 85 kilómetros, el evento reunirá a cerca de mil pedalistas, quienes no solo enfrentarán el reto físico del ascenso, sino que también contribuirán a una noble causa. El donativo de 100 pesos que hace cada participante será destinado al Hospital de Especialidades Pediátricas, como parte del compromiso social que distingue a esta actividad.

El recorrido contará con diversos puntos de hidratación y descanso a lo largo de la carretera que conecta la capital chiapaneca con la ciudad coleta. Entre estos destacan Los Ladrillos en Chiapa de Corzo, El Escopetazo (km 35), Piedra Parada (km 52) y Navenchauc, antes de culminar en el parque de la Bicicleta en San Cristóbal de Las Casas, donde se llevará a cabo la esperada premiación y convivencia.

Además del esfuerzo físico, el paseo ofrecerá un ambiente festivo, con rifa de bicicletas, concurso de disfraces y reconocimiento a los clubes con mayor número de participantes. También se contará con vehículos barredores y equipo de asistencia para garantizar la seguridad de todos los ciclistas durante las casi diez horas de trayecto.

Evento con causa

El comité organizador destacó que los fondos recaudados serán utilizados para apoyar a niñas y niños que enfrentan enfermedades graves. En la edición pasada, la iniciativa permitió financiar más de 35 tratamientos especializados, por lo que esta nueva convocatoria busca superar lo logrado en años anteriores.

En la presentación estuvieron Jorge Díaz e Isabel Araujo, integrantes de Giant Store Tuxtla; Carlos Solórzano, representante de BYD; Natalia Cupido, del patronato del hospital pediátrico; Kevin Mendoza, de Grupo Ajemex; Roberto Álvarez, coordinador del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), y Max Betanzos, titular del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez (Indetux).

Los organizadores invitaron al público a sumarse a esta experiencia que combina deporte, solidaridad y aventura, recordando que los interesados pueden obtener más información directamente en Giant Store Tuxtla o a través de la página oficial del evento en Facebook.