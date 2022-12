Presentan playera para correr con el corazón

Continúa el conteo regresivo rumbo a la carrera pedestre con causa Corriendo con el Corazón Regalamos más Sonrisas 5K, a celebrarse el domingo 18 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m., por las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez. El comité organizador ya presentó la playera oficial que estará incluido en el kit de corredor para todos los inscritos.

El “jersey” conmemorativo presenta un fondo color negro para resaltar todos los elementos que lo integran: en el frente el escudo oficial del H. Congreso del Estado y el emblema del Voluntariado Legislando con el Corazón, así como una divertida imagen de Santa Claus luciendo el calzado deportivo propio de los “runners” y en una pose ganadora, rodeado por copos de nieve que se asocian con esta época navideña.

Los distintivos chiapanecos tampoco podían faltar y están presentes en las mangas y alrededor de la cintura, emulando el tradicional bordado que se elabora en el municipio de Venustiano Carranza, además del cuello en un bello y llamativo color morado.

En el reverso aparece la imagen oficial de la carrera Corriendo con el Corazón Regalamos más Sonrisas, así como el escudo del DIF Chiapas y distintivos de los socios comerciales que al igual que los atletas se unieron a esta noble causa.

Para obtener esta playera de colección los corredores solo tienen que donar un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías), lo cual representa su cuota de inscripción y les da derecho al kit de corredor, el cual incluye número de competidor, derecho a abastecimiento de hidratación durante la ruta, seguridad vial, servicios médicos y la correspondiente medalla de participación al terminar su prueba.

Las inscripciones continúan abiertas en el módulo instalado a un costado del Hemiciclo a Benito Juárez, al interior del H. Congreso del Estado (1ª Sur, entre calle central y 1ª Oriente), hasta este viernes 16 de diciembre, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También se pueden realizar en el parque Caña Hueca (entrada principal), de 7 a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche.