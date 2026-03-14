Presentan proyecto deportivo Hybrid Circuit

Con el objetivo de impulsar nuevas experiencias en el ámbito deportivo en Chiapas, fue presentado de manera oficial el proyecto Hybrid Circuit, una iniciativa que busca promover la actividad física mediante competencias, retos personales y espacios de convivencia para atletas y público en general.

Durante la presentación, el equipo organizador estuvo conformado por Israel Vega, Osmar Espinosa, José Manuel Colmenares, Joaquín Gutiérrez y Joel Díaz dio, para dar detalles de esta propuesta que pretende posicionarse como una nueva alternativa en el campo del Fitness competitivo en la entidad.

Los impulsores del proyecto explicaron que Hybrid Circuit surge como una plataforma enfocada en el desarrollo de entrenamientos funcionales, competencias físicas y desafíos personales, en los que los participantes podrán poner a prueba su resistencia, su fuerza, su velocidad y su capacidad de adaptación a distintos tipos de ejercicios.

Como parte del lanzamiento oficial de esta iniciativa se anunció el primer Reto Híbrido Stallone, una actividad que combinará diversas pruebas físicas con estaciones de obstáculos, diseñada para ofrecer una experiencia distinta a los participantes y generar un ambiente dinámico para quienes buscan superar nuevos desafíos deportivos.

De acuerdo con los organizadores, esta primera edición se llevará a cabo el próximo 25 de abril y tendrá como característica especial su formato nocturno, lo que permitirá crear un ambiente diferente al de las competencias tradicionales, acompañado de iluminación especial, música y una atmósfera llena de energía.

Finalmente, resaltaron que el mencionado evento marcará el arranque formal de Hybrid Circuit, una propuesta que tratará consolidarse como una nueva alternativa para quienes disfrutan los retos físicos y desean formar parte de experiencias deportivas innovadoras en el estado.