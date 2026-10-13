Presentan Ruta Xibalbá para correr con causa

La Ruta 5K Xibalbá 2026 fue presentada oficialmente este lunes en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez. La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas, con salida y meta en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

En la presentación encabezada por Ana Paola Aguilar Gordillo, coordinadora de Jóvenes en el estado de Chiapas, en representación de la líder juvenil Yazmín Ramírez Espinosa, dieron detalles del evento con causa, cuyo requisito de inscripción es la donación de dos paquetes de pañales para personas adultas.

Bases de la carrera

El recorrido de cinco kilómetros admite la posibilidad de participar con disfraces inspirados en la temática del Día de Muertos. El punto de salida estará ubicado sobre el bulevar, a la altura de Farmacias del Ahorro, y la meta se instalará en la avenida 1ª Sur Poniente número 1336, colonia La Lomita.

La competencia contará con categorías libre femenil, libre varonil y personas con discapacidad, además de una carrera infantil recreativa para participantes de 8 a 11 años. La entrega de números se efectuará del 19 al 23 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en las oficinas del Sistema DIF Chiapas.

“Estamos muy emocionados y muy orgullosos también del gran trabajo que se ha hecho en conjunto. Esta fue una idea de la líder Yazmín Ramírez, quien junto al gobernador Eduardo Ramírez quiere entregarle a la ciudadanía lo bonito de nuestras tradiciones”, expuso Aguilar Gordillo, y resaltó que al concluir la competencia habrá una convivencia que incluirá bazar, música de DJ, presentaciones culturales y rifas.

Finalmente, informaron que los registros permanecerán abiertos hasta el 23 de octubre, mediante el portal oficial del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (www.indeporte.chiapas.gob.mx).