Presentan Súper Copa Roshfrans en Mérida

Fue presentada la primera fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026, que se correrá en el autódromo Emerson Fittipaldi de Puerto Progreso, Yucatán, el domingo 22 de febrero.

“Es un placer regresar nuevamente a tierras yucatecas, donde nuevamente arrancamos la temporada, y así continuar con el crecimiento del serial que definitivamente se ha consolidado entre los aficionados al deporte motor. Considero que la carrera del 22 de febrero será todo un éxito y esperamos ver un autódromo totalmente lleno”, expresó Michel Jourdain, director del campeonato.

Por su parte, Patricia Montero, representante del autódromo Emerson Fittipaldi, agradeció que visiten nuevamente el estado, mientras que Ricardo Enciso, gerente de Ventas de MG Montecristo, dijo que para la marca es importante estar en un evento de esta categoría.

Mauricio Pimentel, director operativo de SCR, anunció que el precio de los boletos será de 285 pesos y que pueden adquirirse a través de fanki.com.mx o de la página supercopa.com.mx.

En el anuncio también estuvieron presentes los pilotos Carlos Novelo y “Tati” López.