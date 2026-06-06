Presentan The Fit Club Festival en Tuxtla

Con la finalidad de promover hábitos saludables y fortalecer la comunidad Fitness en Chiapas, fue presentado oficialmente The Fit Club Festival Where Fitness Meets Nightlife, un innovador encuentro deportivo que reunirá a gimnasios, estudios especializados y empresas vinculadas con el bienestar integral, el próximo 20 de junio, en las instalaciones de Rómulo & Remo, en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, los organizadores dieron detalles de este evento que busca convertirse en una experiencia única para los amantes de la actividad física, al combinar entrenamiento, salud, recreación y convivencia en una jornada de 12 horas continuas, que iniciará a las 7 de la mañana y concluirá con una “after party” incluida.

La presentación estuvo encabezada por Aimee Michel de Aquino y Paola Peralta, fundadoras y directoras del festival, quienes destacaron que el objetivo principal es crear una plataforma donde diferentes disciplinas deportivas puedan convivir en un mismo espacio, permitiendo a los participantes descubrir nuevas formas de entrenamiento y generar vínculos con personas que comparten intereses similares.

El programa contempla la participación de al menos 12 gimnasios y estudios especializados, además de empresas enfocadas en nutrición, salud, recuperación física y estilo de vida. Entre las actividades principales destacan clases de Jumping, Pilates, Animal Flow, Hyrox, Yoga, Zumba, Combat, Strong, Sexy Dance y otras modalidades funcionales que estarán disponibles durante toda la jornada.

Experiencia

Además de las sesiones deportivas, los asistentes podrán acceder a servicios complementarios como tinas de hielo, fisioterapia, asesorías nutricionales, exhibiciones de ropa deportiva, productos saludables, tratamientos de belleza y orientación médica especializada, convirtiendo el encuentro en una experiencia integral enfocada en el bienestar.

Los organizadores estiman una asistencia de entre 500 y 700 personas, cifra que permitiría consolidar esta primera edición como uno de los eventos Fitness más importantes del estado. Cada participante podrá elegir una o varias clases durante el día, de acuerdo con el tipo de acceso adquirido.

Los boletos en preventa tendrán un costo de 550 pesos para acceso general, con una clase incluida, y 850 pesos para quienes deseen participar en dos sesiones. Las actividades adicionales podrán adquirirse por separado. Para mayores informes y reservaciones, los interesados pueden comunicarse al número 5527704986 o consultar las redes sociales oficiales del festival.