Presentan uniformes para la temporada

La ilusión y la pasión por el Futbol vuelven a brillar en la Perla del Soconusco. Este fin de semana, en Plaza Galerías, el equipo Tapachula FC de la tercera división profesional hizo la presentación oficial de los uniformes que portará en la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, en un evento que reunió a jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados.

Los uniformes

En el de local predominan los tonos blancos y verdes, en un diseño que refleja la identidad y frescura del club. El de visitante es en tonos verdes, con un estilo sobrio y elegante para defender los colores fuera de casa.

El uniforme de entrenamiento, inspirado en la riqueza cultural de la región, incorpora símbolos de la cultura maya, y en la parte trasera, la silueta de la Iglesia de San Agustín, un emblema de Tapachula.

La marca Sporelli será la encargada de vestir a Tapachula FC en todas sus divisiones profesionales, reafirmando la unión entre innovación deportiva y orgullo local.

Nuevos rostros

En la presentación también dieron a conocer los jugadores que se suman a la disciplina de Tapachula FC para esta temporada, reforzando el compromiso del club con la formación de jóvenes talentos y la representación digna de la ciudad en el Futbol profesional.

Reciben a nuevo club

Este domingo el Tapachula FC enfrentará a la Universidad Euroamericana (UEA), a partir de las 18:00 horas, en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

El conjunto chiapaneco fue protagonista el torneo anterior tras lograr el pase a la Liguilla como cuarto lugar del grupo 2, por lo que intentará repetir esta hazaña, nuevamente de la mano del entrenador Édgar Marini.

Por su parte, la Universidad Euroamericana estará debutando en la Liga TDP, por lo que se presenta como una incógnita para este duelo.