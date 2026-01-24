Primarias tuxtlecas se reportan listas

Continúa la cuenta regresiva rumbo al Futbolito Bimbo 62 Aniversario, certamen escolar que ha generado alta expectación entre las primarias de Tuxtla Gutiérrez.

Esto quedó de manifiesto durante la junta técnica, en la que se dieron cita los representantes de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas de las zonas Oriente y Poniente.

La coordinadora estatal de Futbolito Bimbo, Erika López Guzmán, encabezó la reunión en compañía del director del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), Manuel de Jesús Martínez Hernández, en la cual dieron a conocer avances a los entrenadores y maestros de Educación Física de las escuelas inscritas, detallando que el certamen tendrá su patada inaugural el viernes 20 de febrero, a las 18:00 horas, en la cancha central del Colegio Pablo Guardado Chávez de esta capital.

Esfuerzo coordinado

López Guzmán presentó a los coordinadores oficiales de Futbolito Bimbo para Tuxtla Gutiérrez: Carlos Abdiel Palacios Martínez, para la Zona Poniente, y Samy David Rodríguez Lara, para la Zona Oriente.

Asimismo, agradeció la presencia de la maestra Marioly Aquino, representante del Colegio Pablo Guardado Chávez, institución educativa que nuevamente albergará la inauguración y será sede para los partidos de la Zona Oriente.

También contó con la asistencia de la maestra Tania Velázquez, en representación de la American School, sede designada para la Zona Poniente. De igual manera, agradeció al Instituto del Deporte Tuxtleco la disposición para proporcionar las canchas del parque Fundamat y parque Caña Hueca en caso de ser necesario, dependiendo del número de equipos que se inscriban.

Recomendaciones esenciales

En su mensaje a los representantes de las primarias tuxtlecas, la coordinadora estatal recalcó la importancia de los valores promovidos por Futbolito Bimbo, como el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la actividad física y el desarrollo integral, invitando a hacerlos patentes.

Recordó que se trata de un torneo sin fines de lucro, el cual está dirigido tanto a niños y niñas de escuelas públicas y privadas, nacidos exclusivamente en los años 2015 y 2016 (grados 4° y 5° de nivel primaria), que cuenten con promedio mínimo de 8 en su boleta de calificación.

“Como se recordará, es año mundialista, así que hasta el 6 de febrero tenemos para registrar a los equipos tanto de la rama varonil como de la femenil. El 20 de febrero (a las 6 de la tarde) es la inauguración, en las instalaciones de la Pablo Guardado Chávez. ¿Por qué repetimos el mismo espacio y el mismo lugar? Porque el año pasado fue una inauguración grande donde las autoridades de la universidad nos brindaron todas las facilidades para poder llevar a cabo el el evento con un escenario magnífico”, destacó.

Tras la patada inaugural —detalló—, en los meses de febrero, marzo y abril se estarán celebrando las eliminatorias en las diferentes zonas del estado, para luego dar paso a la fase estatal, teniendo como sede tentativa el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez y ahí obtener a los representantes chiapanecos que jugarán el regional.

Continúan los registros

Para concluir, remarcó que Futbolito Bimbo es completamente gratuito. Los niños cuentan con un seguro de gastos médicos, arbitraje, balones y casacas, por lo que invitó a las primarias interesadas en participar a comunicarse lo antes posible con la Coordinación Estatal Chiapas, a los teléfonos 9612151613 y 9602319171, o bien consultar los requisitos en el portal oficial del torneo (https://www.futbolitobimbo.com.mx/requisitos/).