Prime Sports va por podio a Aguascalientes

Convencidos de regresar a los primeros planos, los pilotos capitalinos del Prime Sports Racing Team, Jan Philipp Krüll y Enrique Guilbert, se declararon listos para encarar la quinta fecha de la Trucks México Series 2026, que se disputará el próximo domingo en el Óvalo Aguascalientes México.

Krüll, al mando de la camioneta número 1, buscará recuperar terreno en el campeonato de pilotos, donde actualmente ocupa la novena posición, luego de haber estado instalado previamente en el sexto sitio.

El volante de origen alemán reconoció que el trazado hidrocálido, de 1.4 kilómetros, exigirá una camioneta fuerte y una estrategia precisa. “Es una pista en la que necesitas un motor bueno para poder estar adelante, todo el óvalo es a fondo; si no traes buena planta de poder, no vas a poder hacer nada”, señaló.

Además, destacó que será clave trabajar en conjunto con sus compañeros de equipo para mantenerse en el grupo puntero, aprovechar el “drafting” y pelear por la bandera a cuadros. Krüll aseguró que el objetivo es claro: darle vuelta a la página y buscar la victoria.

Por su parte, Kike Guilbert, conductor de la Truck 16, llegará motivado tras semanas de preparación física y mental, así como el trabajo en la unidad, con la intención de evitar los contratiempos que le impidieron clasificar en la fecha anterior.

El joven de 15 años tratará de subir al podio y mantenerse en la pelea por el campeonato de Novatos, donde marcha como segundo, a solo 12 puntos del liderato. Aunque no conoce el óvalo de Aguascalientes, confía en adaptarse rápidamente y aprovechar el buen rendimiento que ha mostrado en pistas rápidas.