Primer Croquetón será el domingo

Todo está listo para que este domingo 23 de agosto se lleve a cabo el Primer Croquetón Volkswagen Chiapas Corre con tu Mascota, una iniciativa que combinará actividad física, convivencia familiar y solidaridad en favor de perros y gatos en situación de abandono.

El evento, presentado oficialmente durante una conferencia de prensa organizada por Volkswagen Chiapas (Datsa), tendrá como punto de encuentro la capital chiapaneca y arrancará a las 7:30 de la mañana en el parque de la Mujer Soldado, con la participación de corredores y familias acompañadas por sus mascotas.

Uno de los principales objetivos es reunir alimento para animales rescatados. Para obtener su folio de inscripción, cada participante deberá aportar un kilogramo de croquetas, donativo que será destinado a asociaciones y refugios dedicados al cuidado y rescate de perros y gatos.

La carrera está abierta a todo público y no habrá restricciones relacionadas con el tamaño o la raza de las mascotas, con lo que los organizadores buscan promover una convivencia incluyente y responsable.

Además de impulsar el ejercicio, el Croquetón pretende generar conciencia sobre la adopción responsable y reconocer la labor que hacen diariamente distintas agrupaciones en beneficio de los animales en situación vulnerable.

Este domingo, Tuxtla será escenario de una jornada diferente, en la que corredores y sus compañeros de cuatro patas podrán sumar kilómetros y, sobre todo, alimento para quienes más lo necesitan.