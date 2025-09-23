Primer “picotazo” de la campaña en Pijijiapan

En choque de emplumados, Pavones ADMC se impuso 2 goles a 0 a Pijijis de Pijijiapan FC. El encuentro, válido por la fecha 3 de la Liga TDP, significó el histórico primer triunfo de la nueva franquicia tuxtleca del circuito profesional.

La cancha de la Unidad Deportiva de Pijijiapan fue el escenario en el que los pupilos de Manuel Pérez Avendaño lograron la victoria que les permite recobrar confianza, luego de abrir la campaña con dos tropiezos, uno por default ante Antequera FC (Fecha 1) y el otro contra Dragones de Oaxaca (0-2).

En esta oportunidad, Pavones ADMC presentó a un cuadro más trabajado, con Juan Manuel Álvarez, Giovanni Cruz, Kevin Gurgúa, Alex Manzano, Mario Gómez, Víctor Cigarroa, Bryan Camacho, Keny Domínguez, Farid Liy, Jesús Mora y Tadeo Mundo.

Además, este partido marcó los debuts de tres jugadores chiapanecos: Diego Santos Gómez (San Cristóbal de Las Casas), Alver Espinosa Gómez (Cintalapa) y Jorge Giovanni Cruz Ramírez (Jiquipilas).

Dos goles tempraneros

El 1-0 cayó apenas al minuto 9 y fue en una jugada a balón parado, en la que Jesús Molina cobró un tiro libre por izquierda y puso la pelota pegada al poste para superar el lance del guardameta Emmanuel Vázquez.

Pavones apenas había terminado de celebrar el gol cuando al minuto 15 provocó una acción en la que Alex Manzano ingresó al área y fue derribado por el portero, por lo que el árbitro Feliciano Álvarez no dudó en marcar como penal. Tadeo Mundo cobró el tiro de castigo engañando al arquero para ampliar la ventaja a 2-0 en el minuto 19.

Con la cómoda ventaja, Pavones ejerció el control del juego, limitando las posibilidades de su rival para hacer daño y dando poco trabajo al guardameta Juan Manuel Álvarez .

Además, el cuadro de Pijijiapan se complicó sobremanera las opciones de cerrar fuerte sobre la portería visitante, con la expulsión de Luis Cortés a los 82 minutos que los dejó en inferioridad numérica.

Por su siguiente duelo

De esta forma, Pavones ADMC sumó sus primeros tres puntos dentro del Grupo 2 y cobra motivación para enfrentar a Lechuzas UPGCH en la fecha 4, el próximo domingo 28 de septiembre —a las 12:00 del día— en el campo de CU de la Unicach.

Por su parte, Pijijiapan FC se queda en un punto y en la próxima jornada visitará a Felinos 48 de Tabasco, el sábado a las 10:00 de la mañana.