Primera división femenil entra en acción

La emoción de la primera división femenil se vivirá este sábado 7 de febrero en la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado, que albergará una intensa jornada correspondiente al Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, en la capital chiapaneca.

Desde temprana hora, los equipos saltarán a la cancha con el objetivo de marcar territorio en una fase que comienza a perfilar a las principales candidatas al título. El arranque será protagonizado por Club Adlers y Queens, dos escuadras que destacan por su orden táctico y que buscarán imponer condiciones desde el primer servicio en el grupo A.

Más adelante, el conjunto de Secundaria Educación se medirá con Club Adlers, en un compromiso que pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de recuperación física, factor clave en una jornada de alta exigencia. El Grupo A continuará con el choque entre Aztecas y Cinalex, que promete intensidad en la red y solidez defensiva.

Aztecas volverá a escena al enfrentar a Amazonas, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos cuadros, tomando en cuenta su estilo ofensivo y la fortaleza de sus líneas delanteras. En el grupo B, Cobras hará su presentación ante Guerreras, en un encuentro que anticipa paridad y lucha punto a punto.

Posteriormente, el mismo conjunto de Cobras chocará con Europaraíso, cerrando la actividad de la primera división femenil con un duelo que podría marcar diferencias importantes en la clasificación general, donde cada set ganado comienza a pesar en el rumbo del certamen.

La Copa OMA 2025 continúa consolidándose como uno de los espacios competitivos más importantes del Voleibol femenil en Tuxtla Gutiérrez, brindando ritmo, fogueo y proyección a los equipos participantes, en un escenario que privilegia el juego limpio y el espíritu deportivo.